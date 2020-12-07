سامسونغ تكشف موعد إطلاق تلفزيون "MicroLED" الجديد

صرحت شركة ”سامسونغ“ للإلكترونيات، بأنها ستقدم تلفزيون“Micro LED“ جديدًا في ندوة عبر الإنترنت يوم الخميس المُقبل.

ولم تكشف أكبر شركة منتجة للتلفزيونات في العالم بعد عن مواصفات المنتج وسعره، لكن المطلعين على الصناعة يتوقعون أن الشركة ستستهدف في هذا الجهاز القادم أنظمة الترفيه المنزلي.

وكشفت الشركة النقاب عن أول تلفزيون ”The Wall“ بجودة ”MicroLED“، قبل عامين بشاشة عملاقة بحجم 146 بوصة، ومنذ ذلك الحين، أطلقت الشركة ”The Wall“ بأحجام مختلفة، بما في ذلك 75 بوصة و88 بوصة و93 بوصة و110 بوصة و150 بوصة.

ويستخدم تلفزيون ”MicroLED“ وحدات LED بحجم ميكرومتر كوحدات بكسل فردية يمكنها أيضًا أن تضيء ذاتيًا، مما يوفر دقة أفضل ووضوح أعلى، كما توفر أجهزة تلفزيون ”MicroLED“ لونًا أسود أعمق، ونسبة تباين أعلى، وجودة صورة محسّنة مقارنة بأجهزة تلفزيون ”LCD“ وتلفزيونات ”QLED“.

وقال هان جونغ هي، رئيس أعمال العرض المرئي في ”سامسونغ“، إن الشركة تخطط لإطلاق أجهزة تلفزيون ”LED“ صغيرة الحجم مناسبة للمنزل في النصف الثاني من عام 2021 في الأسواق، التي تشمل الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات العالمية من أجهزة تلفزيون ”MicroLED“ بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث سترتفع من 25 مليون دولار في عام 2020 إلى 228 مليون دولار بحلول عام 2026.