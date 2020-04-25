الكشف عن موعد إطلاق سماعة "آبل" الجديدة للرأس و 3 AirPods

كشف المحلل التقني "مينشغ تشي كو" المتخصص بأخبار شركة آبل وتحليل خطط إنتاجها، أن سماعة الرأس الراقية التي تحمل العلامة التجارية للشركة ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم في منتصف 2020، مما يشير إلى إصدارها في أواخر الصيف أو أوائل الخريف.

وذكر أن الجيل الثالث من السماعة الأكثر شهرة في العالم AirPods سيدخل مرحلة الإنتاج في النصف الأول من عام 2021.

ويعد التغيير الأكثر أهمية هو الانتقال إلى تصميم جديد للعتاد الداخلي، ولا يتوقع "كو" حدوث تغييرات تُذكر في الميزات أو التصميم الخارجي، على غرار الطريقة التي اتبعتها شركة آبل مع الجيل الثاني من السماعة بالمقارنة مع الجيل الأول.

وقال المحلل التقني: "من المتوقع أنه سيكون هناك نموذج جديد من (AirPods) في النصف الثاني من العام الحالي، ومع ذلك، نعتقد أن هذا النموذج من المرجح أن يكون نموذج (بيتس) Beats جديد".

ويعتقد المحلل؛ أن شركة آبل يمكنها شحن ما يصل إلى 90 مليون وحدة من سماعات (AirPods) في عام 2020، ومن المتوقع أن يتراوح عدد أجهزة (AirPods) بين 50 و 55 مليونًا، بينما يتراوح عدد أجهزة (AirPods Pro) بين 35 مليونًا و 40 مليون وحدة.