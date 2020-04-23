ثغرة جديدة تتيح اختراق هاتف آيفون دون الحاجة لفتحه

اكتشفت شركة الأمن السيبراني ZecOps، ثغرة جديدة استغلها قراصنة، تتيح مهاجمة هواتف آيفون عبر استلام بريد إلكتروني، ويمكن أن تصيب الهواتف دون حتى أن يتم فتح البريد ذاته.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن متسللين اكتشفوا طريقة لمهاجمة أجهزة الآيفون باستخدام رسالة ضارة يتم إرسالها من خلال برنامج البريد الإلكتروني الخاص بـ أبل.

ونقلت الصحيفة عن باحثي شركة ZecOps قولهم إن الثغرة الأمنية متطورة بشكل كبير، لأنها لا تتطلب النقر على أي شيء من أجل إصابة تلك الهواتف. كما أكدوا أن أكثر المتضررين من الثغرة المكتشفة هم مستخدمو برنامج Apple Mail تحديدا، كما يمتد تأثيره لـ iOS 13.

وبحسب الخبراء، كل ما في الأمر أن يقوم المهاجمون بإرسال رسائل بريد إلكتروني تقوم بتثبيت برامج ضارة، بمجرد أن يبدأ قارئ البريد الإلكتروني الخاص بـ أبل تنزيل الرسالة، فلا يحتاج المستخدم حتى إلى فتح الرسالة على الإطلاق.

فيما تمكنت ZecOps من تحديد بعض مصادر التهديد، واتضح أن بعض الجهات هي من تقف وراء إرسال تلك الرسائل الضارة، مثل موظفين بشركة اتصالات يابانية، وشركة في أمريكا الشمالية، وشركات تقنية في المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.