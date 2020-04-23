"واتس اب" يطور ميزة مهمة تماشيا مع الحجر

أعلن تطبيق "واتس أب" عن زيادة الحد الأقصى المسموح به للمكالمات الجماعية، لتشمل إشراك 8 أشخاص في آن واحد، في ظل الحجر المنزلي الذي يطال نصف سكان العالم تقريبا.

ويستطيع مستخدمو التطبيق من الآن فصاعدا إجراء مكالمات جماعية لثمانية أشخاص سواء أكانت مكالمات مرئية أم صوتية، بعد أن كان مقتصرا على 4 فقط.

وسيرا على خطى "مايكروسوفت" و"غوغل" اللتين تملكان منصات خاصة بهما لهذا الغرض، يقوم تطبيق التواصل العالمي "واتس اب" حاليا باختبار مكالمات الصوت والفيديو الجماعية التي تدعم ما يصل إلى ثمانية أشخاص.

وأشار تقرير "جي إس إم أرينا" التقني، إلى أن "فيسبوك" المالكة لـ"واتس اب" تخطط لتوسيع ميزة دردشة الفيديو، ولفت إلى أن التطبيق حاليا في مرحلة تجريبية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين، كما أن هناك -أيضا- قيودا بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون إصدارا قديما.

وفي السياق، لا يتطلب استخدام الميزة الجديدة في "واتس اب" سوي التسجيل؛ إذا كنت من مستخدمي iOS، ستحتاج إلى الاشتراك في متجر تطبيقات WhatsApp TestFlight، أما إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Android فستلجأ إلى WhatsApp beta.