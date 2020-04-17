ناسا تحدد موعد أول رحلة مأهولة للفضاء على متن Crew Dragon

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة " SpaceX" موعد إطلاق أول رحلة مأهولة لمركبة Crew Dragon وهي مركبة تم تطويرها حديثًا ومصممة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر إطلاق الرحلة في 27 مايو وستمثل المرة الأولى التي ينطلق فيها الأشخاص من الأراضي الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية منذ برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.

واستغرق تجهيز هذه الرحلة لسنوات، منذ أن وقع الإختيار على سبيس إكس ومنافستها بوينج لتطوير مركبة فضائية جديدة لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية كجزء من برنامج الطاقم التجاري لرحلات الفضاء البشرية الذي تموله الحكومة الأمريكية وتديره وكالة ناسا.

وفي ذلك الوقت، قامت شركة "سبيس إكس" بتحويل كبسولة شحن Dragon الخاصة بها - التي كانت تنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية منذ سنوات - إلى مركبة يمكنها حمل الأشخاص. وبعد ست سنوات من التطوير والتجارب التي باءت بعضها بالنجاح والفشل، أصبحت الكبسولة جاهزة أخيرًا لنقل أول ركابها في اختبار الطيران.

ومن المقرر أن يكون رائد الفضاء في وكالة ناسا، دوغ هيرلي هو قائد المركبة الفضائية ، بينما سيكون رائد الفضاء في وكالة ناسا بوب بهنكن قائد العمليات المشتركة.