الجزائر.. تطبيق إلكتروني جديد ضد فيروس كورونا

كشفت وكالة حكومية جزائرية اليوم الإثنين عن تفعيل التطبيق التكنولوجي الجديد ”طبيب دي زاد“، في أحدث خطوة من السلطات لمواجهة فيروس كورونا الذي أصاب 584 شخصا توفي منهم 35 في البلاد.

وأوضح الطبيب نبيل مصطفى أن توفير خدمة etabib.dz تتجاوز نطاق التطبيقات السابقة إلى مستوى يسعى لتوسيع التغطية الطبية ووضعها في المتناول آنيًا أمام ملايين الجزائريين.

وفي بلد يشكو من صعوبات في التعاطي مع تمدد الوباء القاتل، تسمح الوسيلة الرقمية بتفاعل المواطنين مع الأطباء وطرح سائر الأسئلة التي تراود السكان المحليين حيال فيروس كورونا من أدوات الوقاية وحقيقة الأعراض.

وفي تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، أوضح نبيل مصطفى أن ”طبيب.دي.زاد“ يتيح لمواطنيه استشارة الأطباء عبر الفيديو، حول فيروس كورونا وعدة مسائل صحية، منوها إلى أن الخدمة مجانية ومن شأنها توجيه الجزائريين بشكل أفضل لتفادي عدوى الإصابة بكورونا وغيرها من المحاذير.

وأوضح البروفيسور مصطفى خياطي، أن ”منجز الوكالة الجزائرية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، يتضمن حزمة برمجيات وتطبيقات طبية متخصصة، ويكفل استخداما مهنيا في صيغة مخزن إلكتروني يسهل ويدعم أعمال الطواقم الطبية، ويوفر هامشا معلوماتيا معتبرا للمهتمين“.

ويأتي تطبيق ”طبيب دي زاد“ بفضل جهود عدة هيئات جزائرية ودولية، على غرار وكالة ترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، التي تتكفل بالتوزيع السريع للتطبيق، والجزائرية للاتصالات (مجمع مملوك للحكومة)، إضافة إلى شركة ”هواوي“ الصينية المختصة في التكنولوجيات الجديدة، ومؤسسة ”فورتينات“ الجزائرية التي تتولى التأمين التقني وتدفق المعطيات الطبية.

وتبعا لحاجة الجزائر إلى المزيد من الاحتياجات الصحية، تشهد البلاد حالة من ”التجند الابتكاري“، حيث طرحت عدة شركات ناشئة حلولا رقمية تهدف إلى المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.