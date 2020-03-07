رغم اقتباسها تصميم ”أبل“.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة ”أوبو“ (صور)

صممت شركة ”أوبو“ أول ساعة ذكية لها تسمى Find X2 Pro، وتشبه بشكل كبير ساعة Apple Watch، مع وجود فرق كبير هو عدم وجود الزر الرقمي، وتحتوي ساعة ”آبل“ على زرين على الجانب الأيمن بدلًا من ذلك.

وتعد مواصفات Oppo Watch ليست بعيدة عن مواصفات ساعة Apple Watch الحديثة أيضًا، إذ تأتي بحجمين – 41 مم (1.6 بوصة) و 46 مم (1.9 بوصة).

وتتميز إما بإطار فولاذي أو ألمنيوم، وشاشة منحنية AMOLED، وجهاز رصد معدل ضربات القلب المدمج مع وظائف ECG، واتصال eSIM ، وذاكرة وصول عشوائية 1 جيجا بايت، و 8 جيجابايت من ذاكرة التخزين، كما أنها مقاومة للماء مع تصنيف 5ATM.

ويتم تشغيل الساعة بواسطة أندرويد، على الرغم من أن Oppo لا يحدد أي إصدار.

ووفقًا للمواصفات بين الإصدارين الرئيسين، هناك أيضًا نوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر ترفًا من الإصدار 46 مم، ولكن هناك بعض الاختلافات المهمة.

وتتميز شاشة Oppo Watch الأكبر حجمًا بقدرة تبلغ 402 × 476 بكسل، وعمر بطارية يصل إلى 40 ساعة ، في حين أن الحجم الأصغر فقط يحجز 320 × 360 بكسل وعمر البطارية لمدة 24 ساعة.

وستتوفر ساعة Oppo Watch مبدئيًا في الصين بسعر 1499 يوانًا (216 دولارًا) للإصدار الأصغر، و1999 يوانًا (289 دولارًا) للإصدار الأكبر.