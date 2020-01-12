”مايكروسوفت“ تعلن خبرا صادما لمستخدمي ”ويندوز 7“

تعتزم شركة ”مايكروسوفت“ إجراء أحد أكبر تغييراتها على الإطلاق هذا الأسبوع، والذي قد يعرض الملايين لخطر متزايد من عيوب الكمبيوتر والفيروسات والهجمات الإلكترونية المدمرة.

واعتبارا من يوم الثلاثاء، سيتم سحب كل الدعم لنظام تشغيل Windows 7 القديم، مما يعني أنه لن يتم تقديم أي تحديثات أو تصحيحات أمان لأولئك الذين يستخدمونه.

وقالت مايكروسوفت في بيان على موقعها: ”إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بنظام التشغيل Windows 7، فلن يتلقى تحديثات الأمان بعد الآن، لذلك من المهم أن تقوم بالتحديث إلى نظام تشغيل حديث مثل Windows 10، والذي يمكنه توفير أحدث تحديثات الأمان للمساعدة في الحفاظ على أمانك وبياناتك“.

وأضاف البيان: ”إذا واصلت استخدام Windows 7 بعد انتهاء الدعم ، فسيظل جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل، لكنه سيصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات“.

وعلى الرغم من أن الحديث عن نهاية الدعم موجود منذ فترة، إلا أن الكثيرين لم يلتفتوا لنصائح مايكروسوفت، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى أن حوالي 26 % من جميع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والكمبيوتر المحمول لا تزال تستخدم نظام التشغيل Windows 7 مما يعرض الملايين أنفسهم لخطر الهجوم.

وأصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية الكثير من النصائح لمستخدميها تفيد بأن أي شخص لديه جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 7 يجب أن يقوم بتحديثه أو استبداله.

وعلى الرغم من أن العديد من المستخدمين قد أشاروا إلى أن تحديث Windows 10 ما زال مجانا، إلا أن بيان مايكروسوفت الرسمي أوضح أن خطة التحديث بلا تكلفة قد نفدت قبل بضع سنوات، ويجب على المستخدمين الآن دفع الثمن الكامل إذا أرادوا هذا البرنامج.

وقالت شركة ريدموند أيضا إن العديد من أجهزة الكمبيوتر القديمة قد تواجه صعوبات بمجرد تثبيت نظام التشغيل Windows 10 وإن بعض المستخدمين قد يكون من الأفضل لهم شراء جهاز جديد تماما.