ابتكار جهاز جديد يتيح لك التحكم في التلفزيون بعقلك (فيديو)

قدم فريق ”MindAffect“ ابتكارًا جديدًا يسمح بالتحكم في الأجهزة من حولنا بعقولنا، ومساعدة الأشخاص غير القادرين على تحريك أي شيء سوى عيونهم بسبب إصاباتهم ببعض الاضطرابات العصبية مثل التصلب العضلي الجانبي أو السكتة الدماغية.

وذكر موقع ”Techcrunch“ أن الفريق قام بتصميم واجهة إلكترونية تعمل كوسيط بين الحاسوب والدماغ وتستخدم جهاز تخطيط الموجات الكهربية للدماغ، وأنماط وميض فريدة للسماح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة مثل التلفزيون باستخدام عينيه والإشارات التي يولدها دماغه فقط.

ويرغب الفريق البحثي الآن بالسماح بالتحكم في الأجهزة باستخدام هذا الجهاز، سواء أكان ذلك لحالات الاستخدام الطبي أم لأغراض ترفيهية مثل استخدامها في الألعاب، وهناك خطط لإطلاق مجموعة مطوّرة الشهر المقبل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يُقام في لاس فيجاس.

وذكر الموقع أن طريقة MindAffect في هذا الجهاز تقوم على تحليل الإشارات من الدماغ لتحديد ما يبحث عنه المستخدم.

ولفعل هذا، يومض فريق MindAffect كل زر على الواجهة بتردد مختلف، وبينما يغير المستخدم نظرته من زر إلى آخر، فإن التردد الفريد الذي يراه المستخدم يتسبب بأن تقوم القشرة البصرية في الدماغ بتوليد إشارات فريدة مماثلة، فتقوم سماعة تخطيط الموجات باكتشاف هذه الإشارات وتضخيمها، وتعمل خوارزميات MindAffect في الخلف لمطابقة الإشارة بالإجراء أو الإدخال المطلوب.

وتقول MindAffect إن خوارزمياتها الحالية تتطلب تدريبات قليلة حتى تعمل بدقة.

كما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة المصنّعة أنهم مازالو يحاولون معرفة الأوقات التي قد تتداخل فيها ظروف الإضاءة مع أجهزة تتبع العين، كما تعمل MindAffect أيضًا على البحث عن حالات يمكنها استخدام تلك التقنية لمساعدة مزيد من الفئات الأخرى.

وقد تأسست الشركة في أيلول/ سبتمبر من العام 2017، وجمعت مليون دولار حتى الآن.