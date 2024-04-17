للمرة الأولى.. إقامة مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي (صور)

وبدأت المسابقة بقبول المشاركات اعتبارا من 14 أبريل نيسان الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 مايو أيار المقبل.

وحددت قواعد المسابقة معايير اختيار ملكة جمال بناء على جمالها وتقنياتها ونفوذها على وسائل التواصل، واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.