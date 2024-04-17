للمرة الأولى.. إقامة مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي (صور)

للمرة الأولى.. إقامة مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي (صور)

في خطوة غير مسبوقة، يشهد العالم أول مسابقة من نوعها لـ "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي".

وبحسب ما تداولته مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن المسابقة، التي أطلقتها منصة بريطانية، تتنافس فيها عارضات أزياء مصممات بالكامل للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمتها 16 ألف جنيه إسترليني.

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ويشرف على مسابقة "فانفوا ميس أل" Fanvue Miss AI برنامج الجوائز العالمية لمبدعي الذكاء الاصطناعي "وايكا" (WAICA) المخصص للاعتراف بإنجازات منشئي الذكاء الاصطناعي حول العالم.

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وبدأت المسابقة بقبول المشاركات اعتبارا من 14 أبريل نيسان الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 مايو أيار المقبل.

وحددت قواعد المسابقة معايير اختيار ملكة جمال بناء على جمالها وتقنياتها ونفوذها على وسائل التواصل، واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.

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وتضم لجنة تحكيم المسابقة بدورها بين أعضائها اثنين من صنع الذكاء الاصطناعي أيضا، إلى جانب حكمين بشريين.

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وتجيب المتسابقات عن عدد من الأسئلة، من بينها: "ما هو حلمك الوحيد لجعل العالم مكاناً أفضل؟".

الذكاء الاصطناعي

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