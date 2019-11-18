تقنية عسكرية سرية للنوم في دقيقتين

ليس هناك أكثر إحباطًا من قضاء ليلة تتقلب على السرير، في محاولة يائسة للدخول في النوم، ولكن هناك حل، فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر مجموعة من الإرشادات الرسمية حول ”علم النوم“ للمساعدة في تحسين الصحة العامة العامة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة independent ”إذا كنت معتادًا على الاستلقاء في الفراش مستيقظًا في الليل، وغير قادر على الحصول على النوم الحلو الذي تتوق إليه، توجد أخبار جيدة، فهناك أسلوب عسكري رائع يقال إنه يساعد أي شخص على النوم في دقيقتين فقط – وقد يغير حياتك“.

وحسب ما ورد في إرشادات الحكومة البريطانية، يستخدم الجيش الأمريكي هذه التقنية لمساعدة الجنود على النوم في مواقف أقل سلمية، كما هي الحال في ساحات القتال.

تم تفصيل ذلك في كتاب الاسترخاء والفوز: أداء البطولة Relax and Win: Championship Performance ، (1981 ) ، ويعتقد أن هذه التقنية تم تطويرها من قبل قادة الجيش لضمان ألا يرتكب الجنود أخطاء تهدد حياتهم بسبب الإرهاق.

كيفية القيام بذلك:

ـ استرخ، وارخ عضلات وجهك، بما في ذلك اللسان والفك والعضلات المحيطة بالعيون

ـ أسقط كتفيك إلى أسفل بقدر ما يذهبان، يليهما ذراعك العلوي ثم السفلي، جانب واحد في المرة الواحدة

ـ قم بالتنفس ، وأرخ صدرك، ثم ساقيك، بدءاً من الفخذين والركض

ـ يجب أن تقضي 10 ثوانٍ في محاولة لتوجيه عقلك قبل التفكير إلى واحدة من الصور الثلاث التالية:

1 ـ إنك مستلق على متن زورق في بحيرة هادئة لا يوجد بها سوى سماء زرقاء صافية فوقك

2 ـ أنت مستلقٍ على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة سوداء اللون

3 ـ تقول لنفسك ”لا تفكر ، لا تفكر ، لا تفكر“ مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ.

ويقال إن هذه التقنية تعمل لصالح 96% من الأشخاص بعد ستة أسابيع من الممارسة.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة NHS إن الشخص العادي يحتاج إلى ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة حتى يعمل بشكل صحيح، وتحذر من أن قلة النوم يمكن أن تجعل الناس أكثر عرضة لعدد من الأمراض، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

مع وجود شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة يعانون قلة النوم، فإن تقنية الجيش يمكن أن توفر بعض الراحة.

إذا لم ينجح ذلك، يقول خبير النوم الدكتور نيل ستانلي إن ”العامل الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالنوم هو تهدئة عقلك“، ويضيف ”من أجل النوم ، تحتاج إلى ثلاثة أشياء: غرفة نوم تفضي إلى النوم“ ، وسرير مريح، وأهمها عقل هادئ، لا يمكنك النوم إذا كان عقلك يركض، وبالتالي فإن أي شيء يمكنك فعله لإبطائه سوف يساعدك على النوم“.

وأضاف ستانلي “ لا توجد طريقة سحرية للذهاب في النوم، عليك أن تجد ما يناسبك، سواء أكان ذلك القراءة، أو الحمام الدافئ ، أم شاي البابونج، أم الذهن ، أم العلاج بالروائح ، أم الاستماع إلى موسيقى بينك فلويد، Pink Floyd ، ولا يهم ما تفعله طالما يخلصك من القلق ويساعدك على النوم .