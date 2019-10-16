أول جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي تفتتح في أبوظبي

افتتحت أول جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي، اليوم الأربعاء، في مدينة مصدر بالعاصمة الإماراتية، والتي تحمل اسم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وتستقبل جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي، وهي مؤسسة بحثية جديدة على مستوى الدراسات العليا في أبوظبي، طلبات التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه هذا الشهر، ومن المقرر أن تبدأ الدروس في سبتمبر عام 2020.

وبصفتها أول جامعة تركز بشكل فريد على الذكاء الاصطناعي، تهدف المؤسسة إلى جذب الطلبة من جميع أنحاء العالم؛ لتطوير التكنولوجيا ودفع جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتنافس الجامعة مع أكثر من مئة برنامج لشهادة الدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي، وخاصة في أمريكا الشمالية والصين والمملكة المتحدة، كما تقدم منحًا دراسية كاملة ورواتب شهرية وتأمينًا صحيًا وسكنًا لجميع الطلبة.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة ورئيس مجلس أمناء الجامعة: ”إن المواهب والمؤسسات الأكاديمية ضرورية، وإن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي دعوة مفتوحة من أبوظبي إلى العالم لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة“.

ويكتسب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قفزات إلى الأمام في محاكاة التفكير البشري، حيث يخلق اللبنات الأساسية للأنظمة الآلية التي يمكن تحسينها من خلال التجربة والبيانات، ومع تطور التكنولوجيا، بدأت تطبيقات المركبات ذاتية الحكم، والروبوتات، واستخراج البيانات، والطب الدقيق، من بين أمور أخرى، في خلق فرص مربحة.

ونشر حساب الشيخ محمد بن زايد بتويتر: ”بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي يجسد روح الريادة التي تتميز بها دولة الإمارات..وبإطلاق جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي اليوم، في أبوظبي نخطو خطوة طموحة نحو تسخير إمكانات التكنولوجيا لتعزيز التقدم وتمهيد الطريق لابتكارات جديدة تعود بالفائدة على دولة الإمارات والعالم.“