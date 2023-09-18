هذه مواصفات تلفزيونات "هواوي" الذكية

كشفت شركة هواوي عن طرحها 3 نماذج جديدة من أجهزة التلفاز الذكية Vision Smart TV SE3 بمقاسات هي 55 و65 و75 بوصة.

وبحسب هواوي سيباع أكبر نموذج من هذه التلفزيونات بسعر 544 دولارا، فيما سيباع النموذج بمقاس 65 بوصة بسعر 408 دولارات، ونموذج 55 بوصة بـ 340 دولارا.

ووفق الشركة، فإن دقة الشاشات بلغت (3840/2160) بكسل وترددها 120 هيرتز، كما أنها ستدعم عرض المحتوى بدقة HDR، إضافة إلى تزويدها بشرائح Ai Vision مع معالجات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل عرض للصور.

وستتميز أجهزة التلفاز من هواوي بكاميرا لغايات استخدامها لمكالمات الفيديو، كما جُهزت أيضا بتقنيات لتتبع وضعية جلوس المستخدم أثناء المشاهدة لتذكيره بأخذ استراحة في حال جلس لساعات طويلة أمام التلفاز.