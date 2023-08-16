تحذير من انفجار بطاريات "السكوتر" نتيجة الشحن الخاطئ

حذّر خبراء السلامة الكهربائية، من تعرّض المئات من أصحاب الدراجات الإلكترونية والسكوتر الإلكتروني لخطر اندلاع حريق عن غير قصد، ويتسبب ذلك في إصدار دخان أبيض سام.

ومما زاد الأمر خطورة، أن دراسة استقصائية جديدة أجرتها مؤسسة "السلامة الكهربائية أولاً" الخيرية وجدت أن المئات من مالكي الدراجات الإلكترونية والسكوتر الإلكتروني معرضون لخطر إشعال مثل هذا الحريق باستخدام أجهزة شحن غير متوافقة.

وقال ما يقرب من النصف (43%) من الذين تم استجوابهم، إنهم استخدموا شاحنًا لم يتم توفيره مع دراجاتهم أو سكوتراتهم عند بيعها؛ ما أثار مخاوف من أن مثل هذا الجهاز قد لا يكون متوافقًا مع جهد البطارية.

ومن بين 430 شخصًا اعترفوا بذلك، عرف 1 من كل 3 أن الشاحن الذي يستخدمونه لم يكن متوافقًا مع بطارية السكوتر الإلكتروني، بينما لم يكن 1 من كل 5 على علم بذلك.

ويحذر خبراء السلامة من أن الخطورة في أجهزة الشحن غير المتوافقة، هو أنها تتسبب بتزويد جهد البطارية بشكل كبير، ما قد يؤدي بعد ذلك إلى حدوث عملية كارثية تسمى "الهروب الحراري".

وتدخل البطارية في تفاعل كيميائي ذاتي وتسخين لا يمكن السيطرة عليه؛ ما يؤدي إلى اندلاع حريق يمكن أن يدمر الغرفة في دقائق.

لهذا السبب، تطالب شركة "Electrical Safety First" بفرض حظر على أجهزة الشحن العامة لبطاريات الدراجات الإلكترونية وبطاريات السكوتر الإلكتروني، إذ يأتي الشاحن بمنافذ متعددة للاتصال بالبطاريات المختلفة.