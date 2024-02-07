ماذا يحدث إذا اخترق مجرمو الإنترنت "شريحة الدماغ"؟

فجّر خبير في الأمن السيبراني مفاجأة من العيار الثقيل، بعد حديثه عن إمكانية اختراق القراصنة لشريحة الدماغ التي أطلقتها شركة "نيورالينك" Neuralink لصاحبها رجل الأعمال إيلون ماسك.

وحذر الخبير "روجر غرايمز" في حوار له مع صحيفة "ذا صن" البريطانية من عواقب اختراق الشريحة، قائلا "على الرغم من أن تلك الشريحة تعد بتغيرات إيجابية في حياة الإنسان، إلا أنها قد تصبح قاتلة".

وأضاف"أظهر التاريخ أن معظم الرقائق الطبية القابلة للزرع معرضة للاختراق، موضحا أن المجرمين الإلكترونيين بحسب تعبيره، قادرون على اختراق تلك الشرائح الدماغية وتعريض حياة المستخدم للخطر أو الموت".

وأشار غرايمز إلى أن هوية أول متلق لشريحة الذكاء الاصطناعي من Neuralink ليست معروفة حتى الآن، كما أن الخبراء ليس لديهم علم بفكرة عمل شريحة الدماغ على المستوى التقني في الوقت الحالي".

وتابع موضحًا كيف يمكن اختراق شرائح الذكاء الاصطناعي الدماغية والوقت الذي سيحتاجه المجرم الإلكتروني للوصول إليها، قائلا "على الأقل في الوقت الحالي، تلك الشرائح ليست مرتبطة بالإنترنت، لكن ربطها لاحقا بالشبكة العنكبوتية سيزيد بشكل كبير من مخاطر اختراقها".

وأكد "غرايمز" أن مجرمي الإنترنت سيحتاجون إلى معرفة نظام تشغيل الكمبيوتر الذي تستخدمه شريحة الدماغ Neuralink، ومن المحتمل ألا يكون برنامجًا معروفا أو شائعًا، ما سيجعله أقل عرضة للمتسللين.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة Neuralink رجل الأعمال الشهير إليون ماسك، كشف أن الشريحة الدماغية ستساعد المرضى على التعافي من إصابات الدماغ، كما توقع أنه يمكن تحميل الوعي البشري على رقائق وإدخاله إلى جسد ميت.