تطوير منهجية جديدة من شأنها إحداث ثورة في مشهد تقنيات العرض والإضاءة

وأشار إلى أن ظهور أحدث جيل من المواد الباعثة للضوء طغت عليه عقبة "تناقص الكفاءة"، ففي حين أن هذه المواد تظهر مستويات كفاءة جيدة عند إعدادات السطوع المنخفضة، إلا أن أداءها يتضاءل بشكل حاد مع تصاعد السطوع إلى المستويات المطلوبة للإضاءة واسعة النطاق والتطبيقات الخارجية.

وحدد الباحثون بدقة مجموعة من خصائص المواد اللازمة للتغلب على تناقص الكفاءة، لتمثل إرشاداتهم الشاملة طفرة تمكن الباحثين في مجال الشاشات العضوية الباعثة للضوء في جميع أنحاء العالم من هندسة مواد تحافظ على الكفاءة العالية حتى عند مستويات السطوع المرتفعة.