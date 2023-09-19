جوجل توفر خصائص جديدة في أداة "بارد" للذكاء الاصطناعي

قالت شركة جوجل إن أداة "بارْد" التابعة لها والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون لديها القدرة على التحقق من صحة إجاباتها وتحليل البيانات الشخصية للمستخدمين على جوجل.

وفي إطار سعيها لكسب موطئ قدم في مجال الذكاء الاصطناعي، تطرح جوجل "بارْد إكستنشنز" لتمكين المستخدمين من استدعاء بياناتهم من منتجات أخرى للشركة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من "بارْد" البحث في ملفاتهم على "جوجل درايف" أو تقديم ملخص عن الرسائل الموجودة في خدمة البريد الإلكتروني "جيميل".

وقال جاك كرافتيك كبير مديري المنتجات في جوجل إن مستخدمي "بارد" لن يتمكنوا في الوقت الحالي من سحب المعلومات إلا من تطبيقات الشركة، لكن جوجل تعمل مع شركات خارجية لربط تطبيقاتها مع "بارْد" في المستقبل.

وتسعى الشركة لأن يكون لأداة "بارْد" ميزة جديدة أخرى هي الحد من مشكلة مزعجة تواجه الذكاء الاصطناعي التوليدي ألا وهي الردود غير الدقيقة المعروفة باسم "الهلوسة".

وسيتمكن المستخدمون من تحديد الأجزاء في إجابات "بارْد" التي تختلف عن نتائج البحث على جوجل أو تتفق معها.

وأضاف كرافتيك: "نقدم بارد بطريقة تعترف فيها الأداة عندما تكون غير واثقة (من المعلومات)"، موضحًا أن الهدف هو بناء ثقة المستخدمين في الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تحمل "بارْد" المسؤولية عن هذا.

والميزة الثالثة الجديدة تسمح للمستخدمين بدعوة آخرين إلى المشاركة في محادثات "بارْد".