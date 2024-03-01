مواصفات واعدة لهواتف المستقبل.. أسرع وأكثر مرونة وذكاءً

ومن المرجح أن يتم تشغيل حيل جديدة لتحرير الصور، مثل تحريك المواضيع الفردية وتغيير حجمها وتغيير تعابير الوجه وإنشاء خلفيات جديدة بناءً على مواضيع محددة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام مثل تلخيص النقاط المهمة من صندوق بريدك الإلكتروني وكتابة التسميات التوضيحية للصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون متاحًا لكل من أجهزة "أندرويد" و"أبل".

هواتف قابلة للطي

وعلى الرغم من أن الهواتف التي يمكن طيها أصبحت متاحة على نطاق واسع منذ عام 2019، لكنها لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا فقط من سوق الهواتف الذكية، ولتصحيح الوضع بذلت الشركات جهودًا كبيرة لتغيير ذلك طوال عام 2023، مما أدى إلى عام رائع للهواتف القابلة للطي.

وفي حين كانت شركة "سامسونغ" هي اللاعب الرئيسي الوحيد في سوق الهواتف القابلة للطي، إلا أن كل صانع للهواتف الذكية تقريبًا يقدم الآن واحدًا، يعني ذلك أن المهتمين بالأجهزة القابلة للطي لديهم الآن أكثر من ضعف عدد الخيارات التي كانوا عليها العام الماضي.