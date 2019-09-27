ناسا تفشل في العثور على مركبة ”فيكرام“ الهندية المختفية (صور)

فشلت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ في اكتشاف بقايا مركبة الهبوط الهندية ”فيكرام“ التي كانت على متن مهمة تشاندرايان 2 وانقطع الاتصال بها، بينما تحاول الهبوط على سطح القمر.

وكانت ”ناسا“ واحدة من آخر الآمال للمهمة ووكالة الفضاء الهندية (ISRO)، حيث كانت تحاول لإعادة الاتصال بالمركبة.

وكان فيكرام جزءًا من مهمة تشاندرايان -2 الهندية التي كانت تأمل في صنع التاريخ في أن تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم التي تهبط بنجاح على سطح القمر.

وقالت ناسا في تغريدة عبر تويتر: ”قامت المركبة الفضائية المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter بتصوير موقع الهبوط المستهدف لفيكرام، تم التقاط الصور عند الغسق، ولم يتمكن الفريق من تحديد موقع الهبوط“.

وأضافت: ”سيتم التقاط المزيد من الصور في أكتوبر أثناء رحلة جوية في إضاءة مواتية“.

في 8 سبتمبر، ذكرت وكالة برس ترست الهندية أن وكالة الفضاء الهندية حددت موقع الهبوط ولكن لم تكتشف بعد دليلًا مرئيًا مباشرًا على موقعها.

وقامت المركبة الفضائية المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter بمسح أكثر من 92 ميلًا من المنطقة التي كان من المفترض أن يهبط فيها فيكرام، على أمل اكتشاف الهبوط.

وعلى الرغم من ذلك، لا أحد يعلم ما إذا كانت المركبة قد تحطمت على السطح أم فقدت مسارها.