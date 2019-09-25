هزاع المنصوري أول رائد إماراتي ينطلق ضمن طاقم مركبة ”سويوز“ روسية إلى الفضاء ‎(فيديو)

ذكر تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)؛ أن مركبة فضاء روسية من طراز ”سويوز“ انطلقت اليوم الأربعاء من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية، حاملة طاقما من ثلاثة رواد بينهم أول رائد فضاء من الإمارات.

ومن المتوقع أن يصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، والقائد الروسي أوليج سكريبوتشكا ومهندسة الرحلة جيسيكا مير من وكالة ”ناسا“ إلى محطة الفضاء بعد نحو ست ساعات.

و تعليقا على الحدث، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ”تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن“.

تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن ..خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل ..ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 25, 2019

وتابع بن زايد ”خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن“.