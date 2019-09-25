هزاع المنصوري أول رائد إماراتي ينطلق ضمن طاقم مركبة ”سويوز“ روسية إلى الفضاء ‎(فيديو)

هزاع المنصوري أول رائد إماراتي ينطلق ضمن طاقم مركبة ”سويوز“ روسية إلى الفضاء ‎(فيديو)

المصدر: رويترز

ذكر تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)؛ أن مركبة فضاء روسية من طراز ”سويوز“ انطلقت اليوم الأربعاء من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية، حاملة طاقما من ثلاثة رواد بينهم أول رائد فضاء من الإمارات.

ومن المتوقع أن يصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، والقائد الروسي أوليج سكريبوتشكا ومهندسة الرحلة جيسيكا مير من وكالة ”ناسا“ إلى محطة الفضاء بعد نحو ست ساعات.

و تعليقا على الحدث، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ”تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن“.

وتابع بن زايد ”خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن“.

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