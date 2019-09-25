هزاع المنصوري أول رائد إماراتي ينطلق ضمن طاقم مركبة ”سويوز“ روسية إلى الفضاء ‎(فيديو)

ذكر تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)؛ أن مركبة فضاء روسية من طراز ”سويوز“ انطلقت اليوم الأربعاء من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية، حاملة طاقما من ثلاثة رواد بينهم أول رائد فضاء من الإمارات.
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انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة "سويوز إم إس 15"، من مركز بايكونور الفضائي بكازاخستان، برفقة رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير. . #إرم_نيوز #الإمارات #هزاع_المنصوري #طموح_زايد_يعانق_الفضاء #اول_رايد_فضاء_اماراتي #UAEinSpace #HazzaaAlMansoori #FirstEmiratiAstronaut #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #uae
ومن المتوقع أن يصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، والقائد الروسي أوليج سكريبوتشكا ومهندسة الرحلة جيسيكا مير من وكالة ”ناسا“ إلى محطة الفضاء بعد نحو ست ساعات.
و تعليقا على الحدث، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ”تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن“.
تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن ..خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل ..ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 25, 2019
وتابع بن زايد ”خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن“.