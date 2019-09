هزاع المنصوري أول رائد إماراتي ينطلق ضمن طاقم مركبة ”سويوز“ روسية إلى الفضاء ‎(فيديو)

View this post on Instagram

انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة "سويوز إم إس 15"، من مركز بايكونور الفضائي بكازاخستان، برفقة رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير. . #إرم_نيوز #الإمارات #هزاع_المنصوري #طموح_زايد_يعانق_الفضاء #اول_رايد_فضاء_اماراتي #UAEinSpace #HazzaaAlMansoori #FirstEmiratiAstronaut #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #uae