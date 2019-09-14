مع اقترابه من الأرض.. شاهد أعلى الصور جودة في التاريخ لزحل (فيديو)‎

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أعلى الصور جودة في التاريخ لكوكب زحل مع اقترابه السنوي من الأرض.

التقطت كاميرا المجال العريض 3 في تلسكوب ”هابل“ الصورة عالية الجودة والوضوح، والتي تظهر اختفاء العاصفة القوية التي حدثت العام الماضي من المنطقة القطبية الشمالية في زحل.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أوضحت وكالة ناسا أن الصورة تظهر عواصف أصغر، كما قد تغيرت ألوان الكوكب بشكل طفيف عن العام الماضي.

وعادة ما يتم تصوير زحل من خلال الأقمار الاصطناعية المتحركة التي لا تستطيع التقاط تفاصيله، إلا أن علماء ناسا تمكنوا أخيرا من التقاط صورة فائقة الجودة بتلسكوب ”هابل“ المتطور، بينما كان الكوكب في أقرب نقطة له من الأرض، على بعد نحو 1.36 مليار كم، في 20 يونيو 2019.

وتظهر الصورة المذهلة التي كشفت عنها ناسا اليوم، حلقات الكوكب مضاءة بالكامل، وعلى الرغم من تبدد العاصفة التي غطت جزء كبير من الكوكب العام الماضي إلا أن ”سداسي زحل“ الغامض، ما زال قائمًا، رغم كل الاضطرابات الجوية التي شهدتها المنطقة القطبية الشمالية.

يذكر أن ”سداسي زحل“ هو نمط دوامة سداسية الأضلاع مستمرة حول قطب زحل الشمالي، والذي اكتشف لأول مرة، بواسطة مركبة الفضاء ”فوياجير 1“ التابعة لوكالة ”ناسا“ في عام 1981.