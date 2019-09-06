اليابان تدخل موسوعة غينيس بأكبر روبوت في العالم (فيديو)

طوّر فريق شركة يابانية روبوتًا عملاقًا يشبه الإنسان، مستوحى من أفلام الرسوم المتحركة.

وحطم الفريق الياباني رقمًا قياسيًا ودخل موسوعة غينيس العالمية ببناء أطول روبوت في العالم، بعد أن استوحى التصميم من أفلام الرسوم المتحركة.

ووفقًا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، بنى فريق شركة ”ساكاكيبارا كيكاي“ روبوتًا يبلغ طوله 8.5 متر وعرضه 4 أمتار، أسموه ”مونوفو“ MONONOFU.

وقال ”ماساكي ناغومو“، أحد مطوري الروبوت الضخم، إن تصميم وبناء مونوفو، استغرق 6 سنوات، حيث تم تصميمه على غرار الروبوتات العملاقة التي يقودها أبطال مختلف أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية اليابانية.

وشرح ناغومو أن المطورين أدركوا لاحقًا أن الروبوت سيكون أكبر من باب المستودع الذي يتم تجميعه فيه، مؤكدًا أنهم كانوا حريصين على أن يكون بالروبوت قمرة القيادة، وتوازن وثبات عاليين.

وحطم الروبوت الياباني الضخم الرقم القياسي الخاص بأطول روبوت يشبه الإنسان في موسوعة غينيس العالمية.