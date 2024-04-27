أبرز ميزات ساعة "أبل" الجديدة
يترقب محبو ساعات "أبل" الذكية صدور الجيل العاشر من الساعة، التي يمكن أن تحمل اسم "Apple Watch X"، ومن المرجح أن تجلب أهم إصلاح شامل للتصميم في تاريخها وميزات صحية مبتكرة، وتكنولوجيا عرض متقدمة، بحسب التسريبات.
شريط مغناطيسي جديد
من المفترض أن يتميز الطراز القادم بنظام شريط مغناطيسي جديد؛ مما قد يعني أن أحزمة ساعات "أبل" الحالية قد لا تكون متوافقة مع التصميم الجديد، ويمكن أن تسمح الأشرطة المغناطيسية بتصميم أنحف وتغييرات النطاق بشكل أسهل وأسرع.
بطارية أكبر
ويُعد أحد أهم التغييرات المتوقعة في ساعة "أبل" القادمة هو إصلاح تصميمها، إذ سيحتوي الإصدار الجديد على اللوحة الأم المصنوعة من النحاس المطلي بمادة عازلة.
ومن المحتمل أن توفر اللوحة الأم الأصغر حجمًا مساحة إضافية لبطارية أكبر، فضلاً عن مكونات داخلية أخرى.
تقنية عرض متقدمة
سيشهد طراز ساعة "أبل" المقبل أيضًا تطورات في تكنولوجيا العرض، مع احتمال تقديم شاشة "microLED" جديدة مقاس 2.1 بوصة، وتُعرف تقنية العرض هذه بكفاءتها في استخدام الطاقة، وطول عمرها، وأوقات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى التباين الفائق والألوان الزاهية.
وتحدثت التسريبات عن أن شركة "أبل" قد تأخذ بعين الاعتبار أحجام العرض المختلفة وتعيد تصميم هيكل الساعة بإطارات أنحف.
مراقبة ضغط الدم
بعيدًا عن الجماليات، تطرقت التسريبات إلى أن ساعة "أبل" القادمة ستجلب عددًا كبيرًا من الميزات الصحية الجديدة، قد تتضمن ميزة مراقبة ضغط الدم، التي طال انتظارها، وهي الأولى من نوعها في خط الإنتاج.
وفي حال ارتفاع ضغط الدم، ستوصي ساعة "أبل" باستشارة الطبيب أو استخدام جهاز ضغط الدم التقليدي للحصول على قراءات دقيقة، وستشجع على تسجيل الأسباب المحتملة.
كشف توقف التنفس أثناء النوم
ومن المرجح أن توفر ساعة "أبل" ميزة صحية أخرى، وهي اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وفقًا للتسريبات، التي بينت أن الساعة ستقوم بتحليل أنماط نوم وتنفس المستخدمين لتقييم احتمالية انقطاع التنفس أثناء النوم ونصحهم بطلب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.