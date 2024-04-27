أبرز ميزات ساعة "أبل" الجديدة

يترقب محبو ساعات "أبل" الذكية صدور الجيل العاشر من الساعة، التي يمكن أن تحمل اسم "Apple Watch X"، ومن المرجح أن تجلب أهم إصلاح شامل للتصميم في تاريخها وميزات صحية مبتكرة، وتكنولوجيا عرض متقدمة، بحسب التسريبات.

شريط مغناطيسي جديد

من المفترض أن يتميز الطراز القادم بنظام شريط مغناطيسي جديد؛ مما قد يعني أن أحزمة ساعات "أبل" الحالية قد لا تكون متوافقة مع التصميم الجديد، ويمكن أن تسمح الأشرطة المغناطيسية بتصميم أنحف وتغييرات النطاق بشكل أسهل وأسرع.

بطارية أكبر

ويُعد أحد أهم التغييرات المتوقعة في ساعة "أبل" القادمة هو إصلاح تصميمها، إذ سيحتوي الإصدار الجديد على اللوحة الأم المصنوعة من النحاس المطلي بمادة عازلة.