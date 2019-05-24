كل ما عليك معرفته عن عملة فيسبوك المشفرة

كشف تقرير جديد نشره موقع BBC الاخباري عن اقتراب موعد إطلاق فيسبوك عملته المشفرة الأولى من نوعها بحلول الربع الأول من عام 2020.

وأشار التقرير، وفقا لما نقله موقع ذا فيرج التقني، إلى أن العملة الجديدة ستحمل اسم GlobalCoin وستكون متاحة لعدد من الأسواق العالمية كشكل تجريبي، بحيث يمكن للمستخدمين أن يعتمدوا على العملة الجديدة كوسيلة للمعاملات والتحويلات المالية الآمنة بأقل نسبة مصاريف لإتمام تلك المعاملات.

وقد أوضح تقرير الموقع الإخباري أن مدير فيسبوك التنفيذي ومؤسسه، مارك زوكربرج، قد دخل في محادثات مع رئيس بنك انجلترا حول الصعوبات والعقبات الخاصة بتنظيم وتخطيط التعامل بالعملات المشفرة، إلى جانب أن العملاق الأزرق يدرس تطبيق العملة المشفرة في السوق الهندي باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة بالعملة الجديدة، بحيث يمكن الاعتماد عليها كوسيلة رئيسية للعمالة الهندية في الدول الأجنبية يمكنهم استخدامها للتحويلات المالية لأهلهم داخل الهند مباشرة عبر الواتساب.

كما تدور مفاوضات مستمرة بين فيسبوك والخزانة الأمريكية وشركات التحويلات المالية مثل ويسترن يونيون لمناقشة الأمور المتعلقة بالاداريات والجوانب التنظيمية لاستخدام العملات المشفرة على منصاته المختلفة.

يُذكر أن جهود ومساعي فيسبوك في مجال العملات المشفرة قد خرج للنور منذ مايو من العام الماضي، عندما تناولت وسائل الاعلام تأسيس فيسبوك لقطاع جديد مهتم بتقنية العملات المشفرة Blockchain وأصبح ديفيد ماركوس رئيسًا له، والذي كان ضمن مجلس إدارة شركة Coinbase احد أكبر شركات تجارة العملات المشفرة في العالم، وكذلك كان رئيس عملات التحويلات المالية باي بال في الفترة بين 2012 و2014.