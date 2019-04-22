دراسة تكشف عن أكثر ”كلمات المرور“ عرضة للاختراق.. تعرف عليها

يعد الاختيار الجيد لكلمة المرور، هو حجر الزاوية في حمايتك من الاختراق على الإنترنت، ووجدت دراسة استقصائية أجراها المركز الوطني لأمن الإنترنت NCSC Security في بريطانيا، أن العديد من مستخدمي الإنترنت البريطانيين لا يعرفون أفضل الطرق لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.

وقال 15% فقط إنهم يعرفون كيفية حماية أنفسهم من أي نشاط ضار عبر الإنترنت، بينما قال أقل من النصف إنهم يستخدمون دائمًا كلمة مرور قوية للبريد الإلكتروني الخاص بهم.

وتم نشر النتائج قبل عقد مؤتمر CyberUK 2019 في مدينة غلاسكو، الذي سيتم استخدامه لإبلاغ الحكومة بالتوجيهات التي تقدمها لرجال الأعمال والجمهور.

وتضمنت الدراسة قوائم بأكثر كلمات المرور شيوعًا على مستوى العالم، وأبرزت كلمات المرور التي يسهل تخمينها ولا تزال تستخدم على نطاق واسع وهي: ”123456“ ، و“123456789″ و“ 1111111″، وكلمة – qwerty وهي عبارة عن مجموعة الحروف المتتالية الموجودة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

وقال المدير الفني لمركز NCSC إيان ليفي: ”نحن نتفهم أن الأمن الإلكتروني يمكن أن يكون أمرًا صعبًا للكثير من الناس، ولكن المركز قام بنشر الكثير من النصائح القابلة للتطبيق بسهولة لكي تكون أقل عرضة للخطر“.

وأضاف: ”تعد إعادة استخدام كلمة المرور مخاطرة كبيرة يمكن تجنبها، ولا ينبغي لأحد حماية البيانات الحساسة بشيء يمكن تخمينه مثل استخدام الاسم الأول للشخص أو اسم فريق كرة القدم المحلي أو اسم الفرقة الموسيقية المفضلة“.

وتابع: ”استخدام كلمات مرور يصعب تخمينها يعد خطوة أولى قوية، ونوصي باستخدام ثلاث كلمات مدمجة يصعب توقعها وفي نفس الوقت يمكنك تذكرها، كن مبدعًا واستخدم كلمة مرور لا يمكن للآخرين تخمينها“.

وكشفت الدراسة أيضًا، أن الاسم ”أشلي Ashley“ كان الكلمة الأكثر شيوعًا في الاستخدام ككلمة مرور، تليها اسم مايكل ودانيال وجيسيكا وتشارلي، وكان ”ليفربول“ أكثر فرق كرة القدم في الدوري الإنجليزي استخدامًا ككلمة مرور.