شاهد.. نظارات واقع افتراضي متطورة تنقلك إلى سيارة المتصل (فيديو)‎

كشفت شركة “فاليو” الفرنسية النقاب عن نظام “فويج إكس آر” الذي ينقل المستخدم إلى المقعد الخلفي من سيارة المتصل.

ومن المتوقع أن يكون لنظام “فويج إكس آر”، عدة تطبيقات، من تدريب سائقي الشاحنات، إلى السماح للآباء بمراقبة السائقين المراهقين أثناء سيرهم على الطرق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن استخدام التقنية المتطورة لتمكين الأقرباء المسنين من الركوب مع أفراد العائلة من أي ركن في العالم.

وكشفت شركة “فاليو” النقاب عن النظام الجديد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه يعمل بمثابة الانتقال الآني من مكان إلى آخر.

ويعتمد النظام على مجموعة من كاميرات، ومستشعرات، وسلسلة ميكروفونات، وتقنية تتبع، واتصال عن بعد، وبمجرد نقر سائق السيارة على زر في المقود واختياره الشخص المراد “إحضاره افتراضيًا” داخل السيارة يبدأ التواصل والمحادثة معه بعد ارتداء الطرف الآخر نظارة واقع افتراضي ليظهر كأنه راكب افتراضي يراه السائق في المرآة.