إيران تعلن فشلها في إطلاق قمر صناعي

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري جهرمي، يوم الثلاثاء، فشل إطلاق قمر صناعي.

وكانت طهران قالت في وقت سابق إنها عازمة على إطلاق قمرين صناعيين.

وقال جهرمي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “لم تنجح عملية إطلاق قمر الرسالة بيام (أمير كبير) الصناعي بسبب أن سرعة انفصال القمر عن الصاروخ لم تكن مناسبة ولم يصل إلى المدار المطلوب، لكننا سنقوم بالتجربة مرة أخرى مع قمر الصداقة دوستي”.

وأوضح أن “الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي بيام فشل في الوصول إلى السرعة الضرورية في المرحلة الثالثة من إطلاقه”، مضيفًا أن “الصاروخ نجح في اجتياز مرحلته الأولى والثانية قبل تطوير المشاكل في المرحلة الثالثة”.

وجدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين خلال زيارته إلى محافظة غلستان شمال إيران، تأكيده على أن إيران ستطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء في الأيام القادمة، وسيستقران في مدار 600 كيلومتر عن سطح الأرض.

وقال روحاني إن قمر بيام الصناعي إلى جانب قمر “برسيمرغ” الصناعي هما من صناعة العلماء الإيرانيين وجامعة أمير كبير، وسيتم إطلاقهما في الأيام القليلة المقبلة على مدار 600 كم حول الأرض.