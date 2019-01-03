شاهد.. أول لقطات صينية لـ”الجانب المظلم” من القمر (صور وفيديو)

هبطت مركبة فضاء صينية على ما يُعرف بـ”الجانب البعيد” أو “الجانب المظلم” من القمر، صباح اليوم الخميس، وأرسلت صورًا تُظهر هذا الجانب لأول مرة.

وهبطت مركبة الاستكشاف “تشينج 4” في تلك المنطقة في حوالي الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت لندن، وهي المرة الثانية التي تصل فيها مركبة صينية للقمر في إنجاز جديد لبرنامج الفضاء الطموح الذي أطلقته الصين قبل مدة.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية، نقلًا عن وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صور للجانب البعيد من القمر، مشيرة إلى أن مركبة الاستكشاف الصينية “تشينج 3” وصلت القمر العام 2013.

وأشارت الوكالة، نقلًا عن بيان لمؤسسة الفضاء الصينية، إلى أن مهمة المركبة “تشينج 4” التي تحمل عربة صغيرة تتركز على إعداد ملاحظات فضائية، وإجراء تحقيقات لتحديد الهيكل والتركيب المعدني لتلك المنطقة.

ووفقًا للمؤسسة، فإن “الجانب البعيد” من القمر هو منطقة هادئة ونائية، وهي خالية من الإشارات اللاسلكية التي تنبعث من الأرض.

وأضافت أن المركبة ستوفر معلومات مهمة من أجل دراسة أصل النجوم، وتطور سحابات الغاز والغبار في الفضاء الخارجي.

وتخطط الصين لإطلاق مركبة “تشينج 5” للقمر العام المقبل وإعادتها للأرض حاملة عينات من القمر تعد الأولى من نوعها منذ وصول المركبة السوفييتية “لونا” للقمر العام 1976 وجلبها عينات إلى الأرض.