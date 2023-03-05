رصد بقايا ظاهرة فلكية يعود تاريخها إلى 1800 عام

التقطت كاميرا تبحث عن الطاقة المظلمة في الكون ما يصفه علماء الفلك بأنه بقايا شبحية لمستعر أعظم وهو الظاهرة التي تعرف باسم "سوبرنوفا"، كان العلماء الصينيون قد اكتشفوها لأول مرة قبل 1800 عام.

وتُعرف ظاهرة "المستعر الأعظم" أو "السوبرنوفا" بأنها حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيه النجم بغلافه في الفضاء عند نهاية عمره.

ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية حول النجم، وبرّاقة للغاية من البلازما وسرعان ما تنتشر طاقة الانفجار في الفضاء وتتحول إلى أجسام غير مرئية في غضون أسابيع أو أشهر، أما مركز النجم فينهار على نفسه نحو المركز.

والتقطت الصورة بواسطة كاميرا الطاقة المظلمة (DECam) المثبتة على تلسكوب Víctor M. Blanco في مرصد "Cerro Tololo Inter-American"، وهو جزء من مؤسسة العلوم الوطنية.

وتم تسجيل "المستعر الأعظم" (SN 185) في البداية، في العام 185 قبل الميلاد، على أنه "نجم ضيف" لأنه كان ضوءًا ساطعًا جديدًا ظهر في سماء الليل.