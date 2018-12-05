تأجيل إطلاق صاروخ “سبايس اكس”‎ بسبب ألواح غذائية عفنة

المصدر: ا ف ب

تسببت ألواح غذائية غزاها العفن موجهة لفئران تجربة علمية، بإرجاء إطلاق شركة “سبايس اكس” لصاروخ ينقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيرسل إلى المحطة 40 فأرًا في إطار تجربة حول آثار انعدام الجاذبية على الشيخوخة.

ولوحظ في اللحظة الأخيرة، وجود عفن على الألواح الغذائية وتعذر استبدالها في الوقت المناسب لإقلاع الصاروخ كما كان مقررًا الثلاثاء.

وسينطلق الصاروخ الأربعاء الساعة الـ 13:16 بالتوقيت المحلي (الساعة الـ 18:16 ت غ) من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريا جنوب شرق الولايات المتحدة.

واعتبرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن التجربة مهمة وتستحق إرجاء المهمة.

وتنقل مركبة “دراغون” من صنع “سبايس اكس” إلى طاقم محطة الفضاء الدولية 2500 كيلوغرام من المؤن الغذائية والمعدات والتجارب العلمية.