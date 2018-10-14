“إنستغرام” تضيف ميزة جديدة لتصفح مشاركات المستخدمين (صورة)

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” في اختبار ميزة جديدة للتصفح، حيث أنشأت عبر تطبيقها شريطًا يعرض محتويات المستخدمين، ويسمح بالتنقل بينها، بطريقة تتماثل مع تصفح مشاركات القصص، وذلك بدلًا من التنقل العمودي للمشاركات.

وذكرت “صحيفة ديلي ميل” البريطانية، يوم الأحد، أن شركة “إنستغرام” لم تعلن حتى الآن موعد إطلاق الميزة الجديدة، حيث شرحت عبر الناطق باسمها، أن الهدف من إنشائها يأتي لتحسين أداء التطبيق، وحتى يسمح للمستخدمين بمزيد من الاستكشاف والتفاعل.

وأظهرت لقطة أولية كيفية عمل الميزة الجديدة، حيث تعرض المنشور وعند النقر عليه يظهر المنشور التالي، مثلما يتم النقر على القصص، للاطلاع على المشاركة التالية.