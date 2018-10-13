ابتكار روبوت لاستكشاف الكواكب ومهام الاستجابة للكوارث (صور)

ابتكر العلماء روبوت يشبه الأميبا لديه 32 أرجل يتم التحكم فيها بشكل فردي في محاولة للعثور على مزيج مثالي من الاستقرار والسيطرة.

وتأتي نظرية الروبوت غير العادي من التجربة السابقة مع بناء الروبوتات التي وجدت أن الروبوت الذي يحتوي على المزيد من الأرجل غالبًا ما يكون أسهل في السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويدعى الروبوت Mochibot ويستند إلى شكل يسمى triacontahedron- وهو متعدد الوجوه ولديه 30 وجهًا مصنوعة من المعينات.

ويستند هذا الروبوت على كرة ولكن الفريق قام ببعض التحسينات لتسهيل السيطرة عليه، والتي تسمح له بالتأقلم مع التضاريس ومقدار الاتصال الأرضي.

يتحرك التصميم المبتكر عن طريق سحب الأسلحة في اتجاه الحركة وفي نفس الوقت تمديد الأسلحة على الجانب الآخر.

ويزن الروبوت 10 كيلوجرامات (22 رطلا) بما في ذلك البطاريات ويحتوي على مساحة كبيرة داخل الحمولة، ويمكن دمج مجموعة متنوعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار أو أجهزة أخذ العينات في الأسلحة.

ويشبه إلى حدٍ ما أحد الروبوتات الانشدادية التي ظلت “ناسا” تعمل عليها لفترة من الوقت، ويمكن لروبوت “ناسا” البقاء على قيد الحياة بعد أن تم إلقاؤه من على سطح المبنى، ولكن Mochibot ليس دائمًا.

ويقترح المصممون أيضًا أن Mochibot أفضل في التعامل مع التضاريس القابلة للتشوه مثل الرمل أو الصخور الفضفاضة، ويمكن لهذا الروبوت استكشاف الكواكب أو الاستجابة للكوارث.