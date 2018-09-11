ابتكار روبوت يستطيع التعرف على الأجسام الغريبة ورؤيتها (فيديو)

ابتكر علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا روبوتًا يمكنه رؤية الأجسام غير المألوفة والتعرف عليها من خلال ذكاء اصطناعي ثوري.

ويستطيع الروبوت التمييز بين الأجسام وإنجاز مهام محددة دون رؤيتها من قبل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمهد هذا الاختراع الطريق لابتكار روبوتات تستطيع تنظيف المنازل والمكاتب، حيث يمكن للمستخدم إعطاء الروبوت صورة لمنزل مرتب ويطلب منه التنظيف أثناء وجوده في العمل.

ولعقود من الزمن استطاعت الروبوتات في البيئات المحكومة مثل خطوط التجميع في المصانع أن تلتقط نفس الجسم مرارًا وتكرارًا، ولكنها الآن أصبحت تستطيع رؤية الأجسام فعليًا، بفضل ذكاء اصطناعي ابتكره فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي أطلقوا عليه اسم “دينس ابجيكتس نتس” Dense Object Nets.

ويمكّن هذا الذكاء الاصطناعي الروبوت من النظر إلى الأجسام كمجموعات نقاط تعمل كخرائط مرئية، مما يمكنه من فهم الجسم وكيفية الإمساك به وتطبيق مهمته.

وفي المستقبل، يأمل الفريق في تحسين النظام حتى يتمكن من أداء مهام محددة على أجسام غير مألوفة، مثل تعلم كيفية التقاط الأشياء ونقلها على سبيل المثال لتنظيف المكتب.