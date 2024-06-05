"ميلريم" الرائدة بصناعة الروبوتات تفتتح مكتبًا في أبوظبي

أعلنت ميلريم للروبوتات، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والرائدة عالميًا ضمن مجال تطوير الروبوتات والأنظمة الذاتية، عن تأسيس مكتبها في أبوظبي.

وجاء تأسيس المكتب بهدف دعم العملاء المحليين من موقعها الإستراتيجي الجديد، والاستفادة من المشهد التكنولوجي المتنامي في المنطقة، حيث أضحت أبوظبي وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا.

وتابعت "ميلريم" أن المكتب الجديد سيعززمكانته كمركز رئيس للتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف إلى تعزيز آفاق البحث والتطوير، إلى جانب استحداث وتطوير المنتجات، والتعاون الإستراتيجي مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات المحلية على حد سواء.