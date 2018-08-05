فيروس جديد يهدد تصنيع هاتف آيفون المقبل

تعرَّضت مجموعة من مصانع شركة TSMC التايوانية المتخصصة في تصنيع الشرائح الإلكترونية المتطورة لهجوم فيروسي عنيف، تسبب في توقف عدد كبير من خطوط إنتاجها.

وأشار تقرير لموقع تيك كرانش التقني، إلى أن الهجوم “شل حركة مجموعة من مصانع الشركة التايوانية التي تعتبر من المصادر الرئيسة التي تعتمد عليها “أبل” في تصنيع الشرائح الإلكترونية لهواتفها”.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يؤثر هذا الهجوم الفيروسي على إنتاج هواتف آيفون ومعدل التصنيع بعد إطلاق هواتف “أبل” الجديدة بحلول أيلول/ سبتمبر، أو تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين.