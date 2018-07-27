نظام جديد يسمح لسيارتك باختيار الوقت المثالي لتتولى عنك القيادة

كشفت شركة “Bosch” الألمانية عن تقنية جديدة غاية في التطور، تسمح للسيارات الذكية ذاتية القيادة بأن تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بالقيادة على الطريق في الوقت المناسب، بحيث في حال كان هناك احتمالية لتدهور الأمور بشكل يستوجب تدخلًا بشريًا، فإنه يتم تسليم التحكم إلى الشخص الجالس خلف عجلة القيادة.

وتعتمد التقنية الجديدة على الحصول على معلومات الطقس والحرارة بشكل مستمر لحظة بلحظة عبر شركة “Forcera” الفنلندية، بحيث تستطيع أنظمة الذكاء الصناعي داخل السيارات الذكية تحليل الظروف الجوية المحيطة بها وكذلك حالة المرور، ووضع مجموعة من السيناريوهات المتوقع حدوثها في تلك الأحوال الجوية.

وسيعمل النظام الجديد على السيارات التي تحمل أنظمة ذاتية القيادة من الدرجة الأولى وحتى الثالثة، بينما السيارات في الدرجات الرابعة والخامسة لا تحتوي على عجلة قيادة من الأساس وبالتالي لن تسمح بالتدخل البشري في التحكم بالسيارة.

وتشير الشركة إلى أنه عند إطلاق النظام الجديد في سياراتها بحلول 2020، سيكون هناك سحب معلوماتية مخزنة ستحتوي على المعلومات التي يتم تجميعها من داخل السيارات الذكية بحيث يتم تحليلها ووضع سيناريوهات متوقعة على أساسها بحيث يكون هناك خبرة سابقة لجميع السيارات وتستفيد من خبرات السيارات الأخرى.

وتلك المعلومات ستكون مثل درجات الحرارة خارج وداخل السيارة، ومعدل استخدام مساحات الزجاج وكذلك كاسحات الثلج في السيارات، بالإضافة إلى تصرفات السيارة في وضع القيادة الذاتية أمام الظروف المختلفة.