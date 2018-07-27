قريبًا.. يمكنك تخزين 140 “تيرابايت” على شريحة أصغر من حجم ظفرك

توصل باحثون من جامعة باريتا في كندا إلى تطوير وسيط جديد لتخزين البيانات، وهو عبارة عن شريحة من السليكون مغطاة بذرات الهيدروجين القادرة على تخزين بيانات تعادل 1000 مرة ما تخزنه الوسائط التقليدية.

وتعتمد الشريحة الجديدة في تكوينها وحفظ البيانات على متنها على مستوى تخزين البيانات داخل جزيئات ضئيلة.

ووفقًا لما نشره موقع “غلوبال نيوز” الإخباري، فإن التقنية الجديدة تطلبت من الباحثين سنوات من البحث والتطوير للتوصل إليها، بالإضافة إلى أنها ستتيح للمستخدمين نطاقًا واسعًا من التخزين، بحيث يمكنهم تخزين 45 مليون مقطع موسيقى، وهو ما يحتويه متجر “أبل آيتيونز” من موسيقى.

وأكد روشان آشال، الباحث القائم على الدراسة، أن التخزين على مستوى جزيئات الهيدروجين يفتح المجال أمام حيز شاسع من تخزين البيانات يصل إلى إمكانية تخزين حوالي 138 تيرابايت في مساحة البوصة المربعة الواحدة، بالإضافة إلى إمكانية التخزين في ظروف الحرارة الطبيعية من درجة حرارة الغرفة.

وأكد الفريق البحثي، أن التحدي الذي يواجهونه الآن هو ضآلة حجم الأجهزة التي تقرأ وتنسخ البيانات من وإلى الوسيط متناهي الصغر الجديد، بالإضافة إلى بطء عملية النسخ منها وإليها، ويتوقعون أن يتم حل تلك التحديات، لتصل في صورة منتجات للمستخدمين خلال 5 أو 10 سنوات.