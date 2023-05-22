نجاح التحام مركبة ريانة برناوي وعلي القرني بمحطة الفضاء الدولية
نجحت مركبة "دراغون" التي تحمل الصاروخ الفضائي "فالكون 9" وعلى متنه رائدي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي وعلي القرني، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
وذكرت "الهيئة السعودية للفضاء"، التي نشرت لقطات من عملية الالتحام، أن العملية جاءت بعد 16 ساعة تقريباً من الإطلاق، في حين يستعد طاقم المهمة (Ax-2) لدخول المحطة الدولية.
وفي المرحلة الثامنة من الرحلة أجرت الكبسولة الفضائية مناورة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، على أن يليها فتح باب الكبسولة تحضيراً لنزول الرواد الذين سيتم استقبالهم في فعالية احتفالية داخل المحطة.
وتتجهز وكالة "ناسا" ومحطة الفضاء الدولية لإتمام بعض الإجراءات حالياً قبل فتح باب الكبسولة والسماح بدخول رواد الفضاء الأربعة ومن بينهم برناوي والقرني.