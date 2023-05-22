نجاح التحام مركبة ريانة برناوي وعلي القرني بمحطة الفضاء الدولية

وفي المرحلة الثامنة من الرحلة أجرت الكبسولة الفضائية مناورة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، على أن يليها فتح باب الكبسولة تحضيراً لنزول الرواد الذين سيتم استقبالهم في فعالية احتفالية داخل المحطة.

وتتجهز وكالة "ناسا" ومحطة الفضاء الدولية لإتمام بعض الإجراءات حالياً قبل فتح باب الكبسولة والسماح بدخول رواد الفضاء الأربعة ومن بينهم برناوي والقرني.