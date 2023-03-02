تقنيات طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر برشلونة

عرضت شركات عالمية عدة تقنيات ذكاء اصطناعي رائدة في القطاع الطبي، ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة الدولي للأجهزة الذكية الذي انطلق في 27 فبراير/شباط 2023.

هيكل روبوتي خارجي

وأعلنت شركة "إيبل هيومن موشن" الإسبانية، عن طرح هيكل روبوتي خارجي للرعاية الصحية، ومساعدة من يعاني من إصابات حركية في النخاع الشوكي.

ويعمل الهيكل من خلال إيماءات المريض ليقرأها الروبوت بواسطة أجهزة استشعار خاصة ويفسرها، ثم يساعد المريض على الحركة باستخدام محركات تدعم الهيكل.

وقال ألفونز كارنيسيرو، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "الهيكل يمتاز عن غيره بوزنه الخفيف، إذ يبلغ نصف وزن الهياكل التقليدية المتوافرة في الأسواق، ولا تتجاوز تكلفته نصف تكلفتها أيضًا"، وفقًا لموقع "تايم نيوز".

ويتراوح طول الهيكل بين 150 إلى 190 سنتيمترًا، ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إمكانية تعديل الإيماءات الوظيفية.