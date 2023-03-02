تقنيات طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر برشلونة
عرضت شركات عالمية عدة تقنيات ذكاء اصطناعي رائدة في القطاع الطبي، ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة الدولي للأجهزة الذكية الذي انطلق في 27 فبراير/شباط 2023.
هيكل روبوتي خارجي
وأعلنت شركة "إيبل هيومن موشن" الإسبانية، عن طرح هيكل روبوتي خارجي للرعاية الصحية، ومساعدة من يعاني من إصابات حركية في النخاع الشوكي.
ويعمل الهيكل من خلال إيماءات المريض ليقرأها الروبوت بواسطة أجهزة استشعار خاصة ويفسرها، ثم يساعد المريض على الحركة باستخدام محركات تدعم الهيكل.
وقال ألفونز كارنيسيرو، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "الهيكل يمتاز عن غيره بوزنه الخفيف، إذ يبلغ نصف وزن الهياكل التقليدية المتوافرة في الأسواق، ولا تتجاوز تكلفته نصف تكلفتها أيضًا"، وفقًا لموقع "تايم نيوز".
ويتراوح طول الهيكل بين 150 إلى 190 سنتيمترًا، ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إمكانية تعديل الإيماءات الوظيفية.
ويحتوي الهيكل على أحدث المحركات الكهربائية وإلكترونيات الطاقة والاتصال اللاسلكي لمساعدة المريض على التحرك بحرية واستقلالية، ما يسرع إعادة التأهيل العصبي.
واختبرت الشركة التقنية الحديثة على أكثر من 130 مريضًا مصابًا بالشلل النصفي، نفذو أكثر من 250 ألف خطوة، ما سمح بتحسينه بشكل أفضل وأدق.
وتحققت المؤسسات السريرية الرائدة مثل معهد "جوتمان" الإسباني، ومستشفى "هايدلبرغ" الألماني الجامعي من سلامة المنتج وأمانه.
وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة أوروبية ناشئة ومبتكرة للروبوتات تحت سن 35 عامًا، من قبل مجلة "أم آي تي تكنولوجي ريفيو" العلمية.
روبوت جراح
ومن جانب آخر، عرضت شركة "أم آر سيرجيكال" البريطانية، روبوتها الجراح "فيرسيوس"، الذي يساعد في العمليات الجراحية طفيفة التوغل.
ويستخدم الروبوت الذكي في مجالات المسالك البولية والأمراض النسائية والعمليات العامة، فهو قادر على إجراء شقوق أثناء العملية يبلغ طولها 5 مليمترات.
وتُصنع الشقوق الصغيرة من خلال 4 أذرع آلية يمكن التحكم بها عن بعد من وحدة تحكم يديرها جراح متخصص، مع نسخة من الروبوت تعمل كمنظار يوفر صور ثلاثية الأبعاد لمساعدة الأطباء في العمليات الجراحية.
مؤتمر برشلونة
يُذكر أن مؤتمر برشلونة العالمي للأجهزة الذكية، يعرض أبرز التقنيات الذكية في مركز المؤتمرات "فيرا دي برشلونة" على مدى 4 أيام، ليستقبل عشرات الآلاف من الزوار من أكثر من 200 دولة، وفقًا لتوقعات المنظمين.
وعرضت أجنحة المؤتمر تقنيات حديثة وإصدارات عديدة تهم المستهلك، على الرغم من غياب العروض القوية للاعبين أساسيين وشركات كبرى، مثل: "سوني" و"سامسونغ" و"آبل".
ويبدو أن نسخة العام الحالي، من شأنها إعادة الألق للمعارض التقنية العالمية، بعد تراجع كثير منها بسبب وباء كورونا.