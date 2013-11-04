بيل غيتس: التكنولوجيا لن تنقذ العالم

رغم أن التكنولوجيا كما نعرفها الآن هي بسب جهوده وإنتاجه، إلا أن رجل الأعمال وصاحب شركة مايكروسوفت بيل غيتس أقر بأن التكنولوجيا لن تنقذ العالم مهما كانت روعتها.

وفي لقاء مع مجلة تايمز، قال أثرى رجل في العالم إن تطورات التكنولوجيا لن تنقذ الأرواح البشرية وأولئك من هم حقا بحاجة لمساعدة.

وتابع: "أنا حقا أحب الأمور التقنية، ولكن عندما يتعلق الموضوع بتحسين نوعية الحياة، لا بد أن تتعامل مع أمور أساسية كإنقاذ الأطفال وتحسين تغذيتهم".

وأضاف: "أجهزة الكمبيوتر ليست في هرم إحتياجات الإنسان الخمس الأساسية".

تصريحات غيتس تأتي بعد شهرين من تصريحات مؤسس فيسبوك مارك زوكربيغ، التي قال فيها إن التواصل الإلكتروني هو إهتمام عالمي، واعدا بإيصال الإنترنت إلى كل أنحاء العالم.

وإعتبر زوكربيغ وقتها أن شبكة الإنترنت وسيلة هامة في تحسين وتطوير العالم.

وردا على سؤال حول كون الإنترنت أهم من إيجاد لقاح لمرض الملاريا، قال غيتس: "إنها مزحة".

جدير الذكر أن غيتس إنشغل مؤخرا في محاربة مرض الملاريا عبر دعم الأبحاث وجمع مليارات الدولارات لمكافحة الفقر في الدول النامية.

وتركز جمعيته الخيرية على مكافحة أمراض معدية كالملاريا والسيدا والبوليو.