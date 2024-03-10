ميزات ذكاء اصطناعي متاحة الآن على هاتف iPhone الخاص بك .. تعرف إليها

ووحدها شركة أبل تعرف ما هي الخطوة التالية بالنسبة إلى آيفون ومنتجاته الأخرى. ولكن في هذه الأثناء، إليك بعض الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والموجودة على أجهزة آيفون الأحدث في الوقت الحالي.

استنساخ صوتك رقميًا

هي ميزة وصلت مع نظام التشغيل iOS 17 العام الماضي. فاستنساخ صوتك الشخصي هو أحد الإعدادات الذي يستخدم التعلم الآلي على الجهاز للسماح للأشخاص المعرضين لخطر فقدان الكلام باستنساخ وتكرار أصواتهم، وللتعرف على صوتك، يطلب منك آيفون أن تقرأ بصوت عالٍ 150 عبارة، ثم يحلل صوتك وينشئ نسخة اصطناعية منه.

وللتواصل باستخدام الصوت الاصطناعي الجديد، يمكنك استخدام أدوات الكتابة والتحدث الخاصة بجهاز آيفون لتحويل النص إلى كلام في FaceTime والتطبيقات المتوافقة مع الجهات الخارجية.

نسخ النص بسهولة من الصور

Live Text عبارة عن ميزة ذكاء اصطناعي متاحة بالفعل على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15 أو الإصدارات الأحدث، وهي عبارة عن أداة تتعرف على النص المكتوب بخط اليد والمكتوب في الصور.

وتمامًا مثل Google Lens يمكن بعد ذلك نسخ النص من الصور ولصقه ببضع نقرات سهلة. لنفترض أن لديك وصفة مكتوبة بخط اليد وتريد رقمنتها، فبعد التقاط صورة لهذه الوصفة باستخدام جهاز أيفون الخاص بك، يمكنك نسخ هذا النص ولصقه في مستند، وحفظه كنسخة احتياطية رقمية.

التصحيح التلقائي الجديد والمحسن

من خلال آخر تحديث للبرنامج، أصلحت أبل أيضًا واحدة من أكبر مشكلات التصحيح التلقائي، إذ يمكنه الآن إصلاح الأخطاء بشكل أكثر دقة وتقديم نص تنبؤي أكثر تخصيصًا.

ويُنسب جزء كبير من هذا التحسن إلى نموذج لغة المحولات الجديد لنظام iOS 17، والذي يستخدم التعلم الآلي للتنبؤ بالكلمات بعدما تمّ تدريبه من خلال مجموعة كبيرة من البيانات، ما سمح له بتعلم السياق والأنماط لتقديم نتائج محسنة.

ذكاء التصوير الفوتوغرافي

ليس سرًا أن آيفون يعتمد على الخوارزميات المتقدمة بالإضافة إلى التصوير الحسابي لجزء كبير من ميزات الكاميرا.

وأحدث إمكانيات الذكاء الاصطناعي، والمقدمة من نظام التشغيل iOS 17، هي قدرة تطبيق الصور على التعرف على الحيوانات الأليفة في الصورة، ما يسمح بتنظيم الصور بشكل أفضل.

هل سيصبح "سيري" أكثر ذكاءً؟