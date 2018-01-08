“سبايس إكس” تطلق “مركبة فضائية” لتنفيذ “مهمة سرية” لصالح البيت الأبيض

المصدر: ا ف ب

أطلقت شركة “سبايس إكس” الأمريكية، “مركبة فضائية”، في إطار مهمة سرية للحكومة الأمريكية تعرف باسم “زوما”، بعد إرجاء العملية مرات عدة.

وانطلق صاروخ “فالكون 9” من قاعدة “كاب كانافيرال” في فلوريدا، عند الساعة الثامنة، مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلي (01,00 الإثنين ت غ)، وفق ما أظهرت الصور التي نقلتها “سبايس إكس” مباشرة.

ولم ترد “سبايس إكس” ووزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، على أسئلة الصحفيين بشأن طبيعة هذه المهمة.

وأشارت مجموعة “نورثروب غرومان”، التي صنعت هذه المركبة، إلى أن العملية السرية تعود لحساب الحكومة الأمريكية، وأن “الشحنة” ستوضع عند مدار منخفض، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وقد أجرت “سبايس إكس”، التي أسسها ويديرها الملياردير، إيلون ماسك، عمليتي إطلاق لمهمات سرية، وهما قمر اصطناعي للتجسس لمصلحة مكتب الاستطلاع الوطني، والطائرة الفضائية غير المأهولة “إكس-37 ب” لحساب سلاح الجو الأمريكي.

وعلى ما درجت العادة، أعادت “سبايس إكس” بنجاح بعد عملية الإطلاق إلى الغلاف الجوي، الطبقة الأولى من صاروخ “فالكون 9″، الذي عاد للهبوط بهدوء على البر قرب “كاب كانافيرال”، بعد أقل من ثماني دقائق من الإطلاق.

وشكلت هذه المهمة الهبوط الناجح العشرين للطبقة الأولى من الصاروخ، منذ بدأت “سبايس إكس” إجراء هذه المناورة؛ لاستعادة هذا الجزء الأكثر كلفة من الصاروخ؛ لإعادة استخدامه وتقليص تكاليف الرحلات إلى مدار الأرض.

وهذه أول عملية إطلاق لصاروخ “سبايس إكس” في 2018، بعد عدد قياسي بلغ 18 مهمة إطلاق في 2017.