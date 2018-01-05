بطاريات هذه الأجهزة من HP تحتاج إلى التبديل فورًا

كشفت شركة “إتش بي” عن تعرض بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى تلف بطارياتها، وارتفاع حرارتها بشكل مبالغ فيه، مما عرض بعض المستخدمين إلى أضرار جسدية في أيديهم.

وأشار تقرير نشره موقع “انجادجيت” التقني إلى أن الشركة نشرت بيانًا تفصيليًا تشرح فيه السبب وراء تلك المشكلة المفاجئة، حيث ذكرت الشركة أن بطاريات الليثيوم التي تعمل بها أجهزتها الشخصية والتي يصنعها أحد مصنعي البطاريات الذي تتعامل معه الشركة، والذي لم تصرح باسمه، هي السبب في تلك المشكلة.

وتضمن البيان رابطًا يؤدي إلى صفحة على موقع الشركة تعرض مجموعة الأجهزة المصابة بثغرة في بطارياتها، والتي تم إطلاقها في الفترة بين ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2017، أي عامين، وطالبت المستخدمين بضرورة التوجه إلى مركز صيانة معتمد لديها كي يتم تغيير البطاريات مجانًا دون دفع أية تكاليف من جانب المستخدم.

وتأتي الأجهزة المصابة كالتالي:

عائلة أجهزة HP ProBook (موديلات 64x من سلسلتي G2 وG3) و(موديلات 65x من سلسلتي G2 وG3) وHPx360 310 G2 وHP Envy m6 وHP Pavilion x360 وHP 11.

أجهزة محطات العمل المتنقلة HP ZBook(G3 و17 G4 17و Studio G3).