لماذا عليك اقتناء "Tab S9 FE و +FE" من سامسونغ غالاكسي؟
تعد الأجهزة اللوحية الشخصية من سامسونغ غالاكسي "Tab S9 FEو FE+ مناسبة تمامًا لجيل الألفية، الذي يبحث عن التفرد والجمالية في آن واحد.
ومؤخرًا، أطلقت سامسونع جهازيها "Galaxy Tab S9 FE" و"Tab S9 FE+" بما يتوافق مع العقول الشابة، ويساعدهم على اكتشاف مجموعة من التقنيات والتصاميم الجديدة.
وهنالك 5 أسباب تجعلك ترغب في اقتناء هذين الجهازين اللوحيّين.
ألوان نابضة بالحياة
الآن، تقدم سامسونغ جهازيها الجديدين بألوان مختلفة نابضة بالحياة، بإمكانها أن تجذب انتباهك، فقد أولت سامسونغ اهتمامًا أكبر لألوان جهازيها Galaxy Tab S9 FE/FE+.
ويأتي الجهازان بأربعة ألوان عصرية، هي: الرمادي، والنعناع، (لون عصري جديد) والفضي، والأرجواني.
قلم S Pen
يمكنك الخربشة والرسم وتدوين الملاحظات باستخدام قلم "S Pen" المصمم حديثًا، والذي يتمتع بقوة نقر محسّنة ومقاوم معتمد للماء. إنه الرفيق المثالي الذي يمكنك حمله أثناء نزهتك الإبداعية.
أنشئ رسومات تخطيطية ورسومًا توضيحية تفصيلية، واجعل أفكارك تنبض بالحياة باستخدام قلم "S Pen" الجديد الموجود على جهازك اللوحي الجديد.
كما يمكنك الاستمتاع بسلاسة قلم "S Pen" عند استخدامه مع تطبيقات تدوين الملاحظات، مثل "Samsung Notes وGood Notes".
الاستمتاع بالأفلام والمسلسلات
تعد مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية على جهاز Galaxy Tab S9" FE/FE+" تجربة غامرة لم تشهدها من قبل.
ويتميز جهاز "Tab S9 FE" بشاشة كبيرة مقاس 10.9 بوصات، في حين يتمتع جهاز "Tab S9 FE+" بشاشة أكبر مقاس 12.4 بوصة.
وتتمتع كلتا الشاشتين بمعدلات تحديث قابلة للتكيف تصل إلى 90 هرتز، وتمنح هذه المواصفات تنوعًا كبيرًا في سلسلة Tab من حيث تجربة المشاهدة.
وبصرف النظر عن هذا، فإن لديهم أيضًا "Optimal Vision Booster"، والذي يضمن عدم تعتيم الشاشة حتى في البيئة المشمسة.
مقاومة الماء والغبار
تم اعتماد كل من "Tab S9 FE" و"Tab S9 FE+" بتصنيف IP68، مما يضمن بقاء جهازك اللوحي الجديد مقاومًا للماء والغبار.
كما بذلت "سامسونغ" جهدًا إضافيًا لجعل الأجهزة اللوحية أكثر صلابة، حيث يمكنها تحمل الصدمات والخدوش.
تطبيقات رائعة
وإن كنت فنانًا مبتدئًا، ستجد الكثير من التطبيقات المثبّتة مسبقًا لتحسين مهاراتك بشكل كبير. وتتضمن هذه الخيارات خيارات مثل Clip Studio Paint وLumaFusion وArcSite، والتي يمكن لكل منها رفع مستوى براعتك الفنية، وإطلاق العنان لإبداعك.
من ناحية أخرى، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو آسرة باستخدام "LumaFusion" التي تعرض رؤيتك الفنية.
إضافة لذلك، يسمح لك الثنائي الديناميكي "Clip Studio Paint" وقلم S Pen برسم وتحريك الصور والرسوم الهزلية المذهلة، مما يوفر عالمًا من الإمكانيات الفنية في متناول يدك.