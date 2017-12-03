تعرف على أفضل الساعات الذكية في 2017 (صور)

واصلت شركات التقنية مشروع الساعات الذكية مع تنافس كبير على السبق في المواصفات المدمجة مع كل ساعة، لاقتناص نصيب الأسد من المبيعات وبالطبع كان التنافس محتدمًا بين عمالقة السوق التقني مثل “أبل” و”سامسونغ” و”هواوي” ومن بعدها باقي الشركات.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز ما قدمه عالم التقنية في العام 2017 من ساعات ذكية بحسب إفادة خبراء التقنية كما يلي:

samsung gear s3

تقدم أحسن أنظمة التحكم الموجودة في الساعات الذكية خاصة مع زيادة حجمها وإطارها المتحرك الذي يتكامل مع خاصية اللمس ومع اقترانها أي هاتف أندرويد تصبح “جير s3” الساعة الأكثر عملية وتلبية لاحتياجات المستخدمين، رغم امتعاض البعض من عملها بنظام Tizen حتى الآن.

وأنتجت سامسونغ من هذه الساعة طرازين، الأول Frontier والثاني classic وكلاهما يتميز بلمسة من الفخامة والعصرية إلى جانب أقوى المواصفات التقنية ومقاومة كبيرة للخدوش والمياه والغبار بمعاير IP68.

تأتي الساعة ببطارية 380 ميللي أمبير يمكنها العمل 3 أيام ومساحة تخزين 4 غيغابايت، كما يوجد بها “سبيكر” يتيح استخدام الساعة كسماعة بلوتوث للتحدث خلال المكالمات في حال كان الهاتف بعيداً، كما أنها تأتي بميزة always on display التي تجعلها فعالة باستمرار.

Apple Watch Series 3

رغم أنها لاقت قبولاً واسعاً حالها حال أي منتج تطلقه “أبل” اعتماداً على سياستها التسويقية المتميزة، يعيب ساعة “أبل ووتش 3” أنها لا تعمل إلا على هواتف “أيفون” حيث لا يمكنها العمل على هواتف “أندرويد” التي تنتجها الشركات الأخرى، كما أن عمر بطاريتها بسيط ولا يزيد مداها عن استخدام ليوم واحد فقط بحسب خبراء التقنية، أضف إلى ذلك سعرها الباهظ مثل كل أجهزة “أبل”.

وحافظت الشركة على تصميمها التقليدي المربع، وجاءت بثلاثة إصدارات وتتوفر بمقاسين أحدهما صغير مناسب للنساء أكثر وتتسع الساعة لشريحة اتصال LTE للمكالمات الصوتية.

تأتي الساعة برام 768 ميغابايت ومساحة تخزي داخلية 8 غيغابايت وأضافت “أبل” إليها المساعد الصوتي “سيري”، وبها مقاييس ومستشعرات رياضية وصحية متعددة.

huwawei watch 2

تعمل ساعة “هواوي” الجديدة بنظام تشغيل Android waer 2 ويمكنها بذلك الاقتران بأي هاتف “أندرويد” أو “أيفون” في حال احتوى تطبيق النظام وطورت الشركة الصينية تصميم ساعتها بوضع أزرار يمكن تخصيصها للعديد من المهام وتتضمن الكثير من الحساسات لنبضات القلب والحركة والجري والضوء وغيرها ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP 68.

والشاشة بحجم 1.2 إنش دقتها 390 بكسل دائرية مع طبقة غوريلا غلاس ومعالج “سناب دراجون 2100” والرام 768 ميغا وسعتها الداخلية 4 غيغابايت، وبطاريتها 420 ميللي أمبير مع نمط توفير الطاقة.

Lg watch sport

تعتبر هذه الساعة أفضل تعاون بين شركتي “إل جي” و”غوغل”، وهي أول ساعة تعتمد نظام تشغيل Android waer 2 الذي أصدرته غوغل مؤخرًا، ويرى خبراء التقنية في استعراضهم للساعة أنها تحتوي على أفضل شاشة في سوق الساعات تلك إلى جانب أدائها السريع ومواصفاتها القوية.

أصدرت الشركة طرازين من هذه الساعة الأول Sport وهي الأعلى في المواصفات ومصممة لمحبي الرياضة لدعمها تطبيقات اللياقة البدنية وصنعها من الفولاذ المقاوم للصدأ وتدعم الاتصال عبر الواي فاي والبلوتوث وشبكات الجيل الرابع والدفع الإلكتروني عبر NFC كما أنها مدعومة بمساعد غوغل الشخصي مع معالج “سناب دراجون 2100″، ودعم شريحة اتصال وتواؤم مع شبكة LTE وبها خاصية GPS.

أما الطراز الآخر فهو Style ويأتي بمواصفات أقل كرام 512 ميغابايت وبطارية بسعة 240 ميللي أمبير، تدعم الشحن اللاسلكي، ولا توجد بها معظم الخدمات الحياتية الموجودة في زميلتها.