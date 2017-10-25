مايكروسوفت تنشئ فندقًا للاعبي “الإكس بوكس”     

كشفت شركة مايكروسوفت عن تجربة جديدة باسم Stay N Play، والتي تعتمد على مكان سيظهر فجأة في مدينة سيدني الأسترالية من 3 – 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحيث يكون بمثابة فندق للاعبين.

ويمكن لكل مجموعة من الأصدقاء أن يحصلوا على غرفة لعدد ساعات طويلة مساءًا، بحيث يستمتعون باللعب على جهاز الشركة الجديد Xbox One X قبل وصوله إلى الأسواق، وفقاً لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وأوضحت الشركة، أن كل غرفة ستكون مجهزة بجهازها الجديد إلى جانب سماعات رأس Dolby Atmos، وكذلك مكان للنوم، بحيث يتمكن اللاعبون من النوم حال شعورهم بالتعب، ومن ثم يعاودون اللعب مرة أخرى بعد أخذ قسط من الراحة.

ونفذت جميع فرص الحجز المتاحة على موقع مايكروسوفت بمجرد فتح باب الحجز عليه، ولكن يمكن للاعبين الذهاب إلى اللعب في المكان من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءًا بكل حرية.

ومن المنتظر طرح الجهاز الجديد في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.