أوراكل تعتزم إنشاء مركزين للخدمات السحابية في المغرب

وقّع المغرب ومجموعة "أوراكل" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مركز للخدمات السحابية الضخمة في المملكة، باستثمار يقارب 140 مليون دولار.

جاء ذلك على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من "جيتكس أفريقيا المغرب" في مدينة مراكش.

وستصبح "أوراكل" أول شركة كبرى تقيم مراكز للخدمات السحابية في شمال أفريقيا، لتسهم في تعزيز المبادرات المعلوماتية للحكومة المغربية وتحفيز الابتكار في جميع أنحاء القارة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن هذه الاتفاقية الجديدة، التي تشكل علامة فارقة مهمة على التطور الرقمي في المنطقة، المساهمة في تسريع تنفيذ مبادرات الحكومة المغربية في المجال الرقمي، وهو ما سيوفر كذلك خدمات سحابية آمنة وجيدة الأداء للمؤسسات في جميع أنحاء أفريقيا.

وستعزز مراكز الخدمات السحابية المنتظرة في مدينتي الدار البيضاء وسطات، التحول الرقمي لعالم المقاولات والشركات الناشئة، والجامعات والمستثمرين في المغرب والمنطقة.

وقالت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن افتتاح سحابة "أوراكل" العامة بالمغرب سيسرع الانتقال الرقمي في المنطقة برمتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن المركز المذكور سيوفر خدمات سحابية متطورة وسهلة الاستعمال للمغرب والعالم.