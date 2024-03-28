ما وظيفة Vanish Mode في إنستغرام وكيف يتم استخدامها؟

وعلى غرار الرسائل المختفية على واتساب، فإن وظيفة Vanish Mode مفيدة إذا كنت ترغب في إرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو إلى شخص ما وتريدها أن تختفي بعد رؤيته لها.

وهنا، أمر واحد يجب ملاحظته، فبمجرد تفعيل وظيفة Vanish Mode في رسائل إنستغرام، فلن تتمكن من نسخ الرسائل أو حفظها أو إعادة توجيهها، ولكن يمكن لكلا الطرفين التقاط صورة للشاشة Screenshot.

يذكر أن بعض حسابات العمل المهنية لا تدعم الرسائل المختفية. ونظرًا لأن الميزة غير متوفرة على الكمبيوتر، فستحتاج إلى استخدام تطبيق iOS أو أندرويد لتفعيل الوظيفة.

تمكينها أو تعطيلها