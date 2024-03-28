ما وظيفة Vanish Mode في إنستغرام وكيف يتم استخدامها؟
كما يدل اسمها، تسمح وظيفة Vanish Mode للمستخدمين بمشاركة الرسائل المختفية. ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل مكتوبة أو صوتية، ورموز تعبيرية وصور وملصقات، ستختفي تلقائيًا بمجرد مشاهدتها ولن تظل في نافذة الدردشة.
تختفي بعد رؤيتها
وعلى غرار الرسائل المختفية على واتساب، فإن وظيفة Vanish Mode مفيدة إذا كنت ترغب في إرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو إلى شخص ما وتريدها أن تختفي بعد رؤيته لها.
وهنا، أمر واحد يجب ملاحظته، فبمجرد تفعيل وظيفة Vanish Mode في رسائل إنستغرام، فلن تتمكن من نسخ الرسائل أو حفظها أو إعادة توجيهها، ولكن يمكن لكلا الطرفين التقاط صورة للشاشة Screenshot.
يذكر أن بعض حسابات العمل المهنية لا تدعم الرسائل المختفية. ونظرًا لأن الميزة غير متوفرة على الكمبيوتر، فستحتاج إلى استخدام تطبيق iOS أو أندرويد لتفعيل الوظيفة.
تمكينها أو تعطيلها
قم بتشغيل إنستغرام على هاتفك أو جهازك اللوحي، ثم افتح المحادثة التي ترغب تفعيل Vanish Mode بها، واسحب نحو الأعلى من النصف السفلي من الشاشة. سترى الآن شاشة تقول "لقد قمت بتشغيل Vanish Mode.
ولإيقاف تشغيله، ما عليك سوى التمرير مرة أخرى من النصف السفلي من الشاشة وسيتم إلغاء تفعيل الوظيفة.
وبمجرد تشغيل وضع Vanish Mode، لن يتم إخطار الشخص الآخر بالتغيير، إلا أنه سيكتشف الأمر عندما يفتح المحادثة بينك وبينه. وعند إيقاف تشغيلها، ستختفي جميع الرسائل والصور المشتركة في المحادثة تلقائيًا.
أيضًا، إذا التقط شخص ما لقطة شاشة في وضع Vanish Mode، فسيقوم إنستغرام بإخطار الطرف الآخر.
تدابير انتبه لها
عند إيقاف تشغيل Vanish Mode ستبقى الرسائل المرسلة مسبقًا خارج هذا الوضع في سجل الدردشة، ما لم تكن أنت أو المستلم حذفها يدويًا.
كما أن هناك تدابير سلامة يجب أن تكون على دراية بها أثناء استخدام هذه الوظيفة. فرغم أنها تعزز الخصوصية من خلال اختفاء الرسائل، لكن من المفيد أن تتذكر أنها لا تمنع المستخدمين من أخذ لقطات الشاشة أو التقاط المحتوى من خلال وسائل أخرى.
كما يوفر إنستغرام خيارات لإدارة طلبات الرسائل الخاصة بك، والذين يمكنهم إرسال رسائل لك في وضع Vanish Mode. مثلاً، إذا تلقيت رسائل غير لائقة أو مسيئة، فيمكنك حظر أو الإبلاغ عن المستخدم تمامًا كما تفعل مع الرسائل العادية.
وفي الختام، من المهم الإشارة إلى أنه يجب أن تكون لديك النسخة الأحدث من إنستغرام لكي تعمل هذه الميزة.