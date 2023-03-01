تطوير علاج جديد لسرطان المثانة هو الأول منذ 50 عاما

يعني النقص المستمر لما يسمى "عصيات كالميت غيران" (BCG) أن العديد من المرضى المصابين بنوع شائع وخطير من سرطان المثانة لديهم وصول محدود إلى هذا المعيار الفعال من العلاج.

ولكن لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عامًا، يبدو أن هناك بديلًا علاجيًا قابلاً للتطبيق، حيث وجدت دراسة جديدة من جامعة "أيوا" أن العلاج الكيميائي المركب الآمن وغير المكلف يمكن تحمله بشكل أفضل من تلك العصيات.