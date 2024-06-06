هاتفك الأندرويد بطيء.. بهذه الطريقة تجعله "أسرع"

هناك الكثير من الهواتف الذكية الرائعة التي تعمل بنظام أندرويد للاختيار من بينها، بعضها سريع للغاية، مثل أحدث هواتف سامسونغ، ولكن إذا كنت تملك هاتفك لبضع سنوات، فقد تكون القصة مختلفة، لأن بعض الطرز تصبح أبطأ مع تقدم العمر.

لذا، إذا كنت تعتقد أن جهاز أندرويد الخاص بك يواجه صعوبة في مواكبة احتياجاتك، فإليك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتباعها لجعل هاتفك أسرع.

إعادة تشغيل هاتفك

أول الأشياء التي يجب القيام بها هي إعادة تشغيل بسيطة. يمكن أن يساعد ذلك في تسريع هاتف أندرويد الخاص بك بعدة طرق مختلفة.

فقد تؤدي إعادة التشغيل إلى إغلاق جميع التطبيقات والعمليات التي تعمل في الخلفية، مما يؤدي إلى تحرير الموارد للمساعدة في تشغيل الأشياء بشكل أسرع.

كذلك قد تقوم هذه العملية بمسح ذاكرة التخزين المؤقتة المتراكمة بمرور الوقت التي تؤدي إلى إبطاء هاتفك.

وفي بعض الأحيان، قد تؤدي إعادة التشغيل إلى تفعيل تحديثات النظام المعلقة، والتي يمكنها تحسين الأداء وإصلاح الأخطاء.