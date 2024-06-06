هاتفك الأندرويد بطيء.. بهذه الطريقة تجعله "أسرع"
هناك الكثير من الهواتف الذكية الرائعة التي تعمل بنظام أندرويد للاختيار من بينها، بعضها سريع للغاية، مثل أحدث هواتف سامسونغ، ولكن إذا كنت تملك هاتفك لبضع سنوات، فقد تكون القصة مختلفة، لأن بعض الطرز تصبح أبطأ مع تقدم العمر.
لذا، إذا كنت تعتقد أن جهاز أندرويد الخاص بك يواجه صعوبة في مواكبة احتياجاتك، فإليك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتباعها لجعل هاتفك أسرع.
إعادة تشغيل هاتفك
أول الأشياء التي يجب القيام بها هي إعادة تشغيل بسيطة. يمكن أن يساعد ذلك في تسريع هاتف أندرويد الخاص بك بعدة طرق مختلفة.
فقد تؤدي إعادة التشغيل إلى إغلاق جميع التطبيقات والعمليات التي تعمل في الخلفية، مما يؤدي إلى تحرير الموارد للمساعدة في تشغيل الأشياء بشكل أسرع.
كذلك قد تقوم هذه العملية بمسح ذاكرة التخزين المؤقتة المتراكمة بمرور الوقت التي تؤدي إلى إبطاء هاتفك.
وفي بعض الأحيان، قد تؤدي إعادة التشغيل إلى تفعيل تحديثات النظام المعلقة، والتي يمكنها تحسين الأداء وإصلاح الأخطاء.
تحديث نظام التشغيل أندرويد
يمكن أن يؤدي تحديث نظام التشغيل أندرويد على هاتف قديم إلى تسريعه من خلال جعل نظام التشغيل يعمل بكفاءة أكبر على الأجهزة القديمة.
كذلك تعالج التحديثات عادةً الأخطاء البرمجية ومواطن الخلل، مما قد يؤدي إلى تحسين استقرار نظام هاتفك وأدائه.
كما يضمن تحديث أندرويد حصول جهازك على أحدث تصحيحات الأمان. وهذا يقلل من مخاطر البرامج الضارة والمشكلات الأمنية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء هاتفك.
في السياق عينه، تحتاج بعض التطبيقات المحدثة إلى إصدارات أحدث من أندرويد لتعمل بسلاسة.
يمكن أن يؤدي تحديث هاتفك إلى جعله متوافقًا مع أحدث التطبيقات، مما قد يساعد في تحسين الأداء الشامل لهاتفك.
إدارة التخزين
يمكن أن يؤدي الحفاظ على سعة تخزين هاتفك إلى تحرير مساحة قيمة والمساعدة بتحسين أدائه.
وللقيام بذلك احذفْ التطبيقات غير الضرورية التي لم تعد تستخدمها تقريبًا. كذلك امسحْ أي ملفات ومستندات وتنزيلات قديمة لم تعد بحاجة إليها.
يمكنك استخدام تطبيق جيد لإدارة الملفات لتسريع هذه العملية. ويعد نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو وحدة التخزين السحابية طريقة رائعة لتحرير مساحة على هاتفك.
يمكنك استخدام تطبيقات مثل "Google Photos" أو "Dropbox" للقيام بذلك. وإذا كان هاتفك يدعم ذلك، فانقل التطبيقات إلى بطاقة SD لتحرير مساحة التخزين الداخلية.
تقييد التطبيقات
يمكن أن يساعد تقييد التطبيقات على هاتف أندرويد القديم في تسريعه عن طريق تقليل عدد العمليات الجارية في الخلفية.
ويؤدي ذلك إلى تحرير موارد النظام، وتقليل الفوضى غير الضرورية.
وتأتي بعض هواتف أندرويد مزودة بتطبيقات مثبتة مسبقًا والتي قد لا تستخدمها. وقم بتعطيل هذه التطبيقات عن طريق الانتقال إلى الإعدادات من ثم التطبيقات وابحثْ عن اسم التطبيق وقمْ بتعطيله.
إعادة ضبط المصنع
يمكن أن تساعد إعادة ضبط هاتف أندرويد القديم إلى زيادة سرعته عن طريق إزالة الملفات المتراكمة غير المرغوب فيها، ومسح التطبيقات، وإعادة ضبط إعدادات النظام على الوضع الافتراضي.
وقبل إجراء إعادة ضبط المصنع، تأكد من عمل نسخة احتياطية لأي بيانات مهمة، مثل: الصور، ومقاطع الفيديو، وجهات الاتصال، والمستندات.